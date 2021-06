El nuevo gabinete estatal será de gente preparada, capaz y comprometida, no de “amiguitos”, afirma Félix Salgado

“Los que no van a estar son los que no estuvieron en esta lucha, solamente los que estuvieron en la lucha estarán porque se lo merecen y llegarán a servir al pueblo, no a servirse", aseguró.

Marquelia Gro; a 27 de junio de 2021.- El senador Félix Salgado Macedonio advirtió que no se colocarán “amiguitos” en los puestos de poder del nuevo gobierno estatal; el gabinete, dijo, lo conformará gente preparada, capacitada y que tenga méritos en la lucha por instaurar la Cuarta Transformación en Guerrero.

En el municipio de Marquelia, en la región Costa Chica, afirmó que el gabinete que encabezará la gobernadora electa por Morena, Evelyn Salgado Pineda será “ejemplo a nivel nacional”.

“Los que no van a estar son los que no estuvieron en esta lucha, solamente los que estuvieron en la lucha estarán porque se lo merecen y llegarán a servir al pueblo, no a servirse, van a trabajar bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, sentenció.

Salgado Macedonio confirmó su reincorporación al Senado de la República y afirmó que está contento por el triunfo de Morena en la gubernatura de Guerrero.

“Somos un proyecto de nación, no es Evelyn, no es Félix, es un proyecto de nación en el que estamos todos”, apuntó.

Afirmó que con el gobierno de Evelyn Salgado llegará la Cuarta Transformación a Guerrero; “vamos a demostrar que somos diferentes porque no estamos luchando por un beneficio personal, estamos luchando porque se transformen las cosas en el país”, sentenció.

Por su parte, dijo que ya regresó al Senado de la República para acabar con “la mafia de la corrupción” y con “el jefe de la mañosidad”, el expresidente Carlos Salinas de Gortari

“Salinas es el jefe de toda la mañosidad, de todos los corruptos, de todos los ricos multimillonarios que se han enriquecido a costa de las políticas neoliberales de los gobiernos; él está vivo, no está muerto y sigue mandando”, alertó.