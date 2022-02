Devuelven médicos del IMSS Guerrero calidad de vida a paciente de 64 años, tras cirugía de cataratas

La intervención se realizó en la UMF/UMAA No. 29, en Acapulco.

Acapulco Gro; a 20 de febrero del 2022.- Para la señora Margarita “N”, de 64 años, proyectos de vida como terminar su maestría y retomar su hábito de lectura habían quedado detenidos a consecuencia de su deficiencia ocular, ocasionada, sin saberlo, por cataratas.

Luego de ser intervenida en una cirugía ambulatoria de 15 minutos, en la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) No. 29, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, podrá reactivar sus propósitos con calidad de vida.

En la UMF/UMAA No. 29 se realizan semanalmente 20 cirugías de catarata, con las que se utiliza la técnica facoemulsificación o FACO, que consiste en deshacer el cristalino mediante ultrasonidos, para luego aspirarlo a través de una cánula.

Desde hace tres años, Margarita no podía ni siquiera cruzar una calle con seguridad, ya que no distinguía vehículos, “sólo veía bultos”, y mucho menos leer un libro. Sin consultar a un médico, pensaba que su dificultad se debía a la mala graduación de sus anteojos.

Por recomendación de su familia, la derechohabiente acudió a recibir atención médica, donde le diagnosticaron cataratas, enfermedad ocular que desarrolla síntomas como visión menor y borrosa, molesta a la claridad o fotofobia, explicó el oftalmólogo, Juan José Barbosa García.

El médico indicó que esta enfermedad suele ser común después de los 60 años en los pacientes con diabetes mellitus, por lo que insistió en la importancia de las revisiones periódicas para detectar esta u otras enfermedades.

A 24 horas de su intervención, Margarita regresó para revisión médica y verificación de la recuperación de su salud ocular. “Hoy me quité el parche y veo muy bien, no veo molestias para nada. Los quiero felicitar (a los médicos) y darles mi agradecimiento por la atención que me brindaron, es excelente”.