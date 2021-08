Denuncia Félix Salgado “irregularidades graves” del INE en la Consulta Popular

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 01 de agosto de 2021.- El senador Félix Salgado Macedonio denunció “irregularidades graves” cometidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en torno a la organización, difusión y realización de la Consulta Popular de este 01 de agosto.

El legislador de Morena acudió esta mañana a la casilla perteneciente a la sección 1267, que usualmente se coloca en el estacionamiento de la tienda Soriana, a un costado del Palacio de Gobierno.

Sin embargo, al llegar al lugar encontró que no había casillas ni mesas receptoras instaladas.

Al igual que él, varias personas acudieron al lugar para participar en la consulta, sin que alguien les avisara del cambio de sede.

Posteriormente le fue informado que las casillas se cambiaron al estacionamiento del Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación.

Al acudir, encontró las casillas detrás de una barda y sin algún anuncio que avise a los votantes sobre el cambio de instalación.

En entrevista, el senador de Morena cuestionó el cambio de sede en la instalación de casillas y la falta de difusión y promoción de la Consulta Popular por parte del INE.

“El INE no difundió la convocatoria, el INE no difundió la consulta popular, no hay ningún anuncio, ningún espectacular, pero además hay muchas irregularidades; las casillas que tradicionalmente se instalaban en Soriana, ahora misteriosamente se instalaron en el Auditorio Sentimientos de la Nación sin previo aviso, no le avisaron a nadie, esa es una irregularidad grave y así hay muchas más”, expuso.

Afirmó que el INE está jugando con los ciudadanos “al ratón loco, al andar buscando las casillas, porque la gente llega a donde acostumbra a votar, no ve nada y se va”.

Criticó que las casillas se hayan instalado “a escondidas, donde nadie las ve” y sin previo aviso por parte del INE.

Salgado Macedonio explicó que se requiere la participación del 40 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal para que la consulta sea vinculante.

Es decir, por lo menos 37 millones 423 mil 269 ciudadanos deben acudir a las urnas.

El morenista calificó como “un éxito para el pueblo de México” que las consultas populares estén establecidas en la ley.

Dijo que ahora toca a la gente salir a participar y cumplir con su responsabilidad ciudadana.