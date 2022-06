Conmemora IMSS 65 años de atender a población guerrerense y sus familias

Anuncio

Acapulco Gro; a 02 de junio del 2022.- Al cumplir 65 años de brindar seguridad social a los guerrerenses, el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) refrenda su compromiso de atender con calidad, calidez y seguridad a los derechohabientes y sus familias, cuidando siempre su salud y bienestar.

El día de hoy se llevó a cabo un acto conmemorativo en la sede delegacional en Acapulco, al que acudió la titular de la Unidad de Evaluación del IMSS, Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta, en representación del director general, maestro Zoé Robledo.

Obrador Garrido Cuesta indicó que se ha logrado un trabajo conjunto para mejorar la atención hacia los derechohabientes en Guerrero y reconoció el gran esfuerzo y dedicación que los trabajadores IMSS mostraron durante los momentos más álgidos de la pandemia por COVID-19, encabezados por su titular en Guerrero, doctora Josefina Estrada Martínez.

En su oportunidad la titular del Instituto en la entidad, doctora Josefina Estrada Martínez, resaltó la grandeza y compromiso del personal, que ha quedado demostrado en la emergencia sanitaria por la COVID19.

El IMSS en Guerrero cuenta con 748 mil 98 derechohabientes, tiene 27 instalaciones médicas ubicadas en 22 municipios, 15 guarderías, 4 subdelegaciones y 5 Centros de Seguridad Social, en su régimen ordinario.

Con IMSS-BIENESTAR se beneficia a 115 mil 558 guerrerenses que son atendidos mediante 19 Unidades de Salud, 26 Unidades Médicas Móviles y un Hospital, distribuidos en 24 municipios del estado.

Se cuenta con una plantilla laboral de seis mil 15 trabajadores, que prestan servicios médicos, deportivos, recreativos, culturales y administrativos.

Al acto conmemorativo acudieron: doctora Aidé Obarez Castro, secretaria de Salud en el estado en representación del al gobernadora Evelyn Salgado Pineda; René Lobato Ramírez, en representación de la presidenta municipal; Arturo Rangel Bojorges, consejero suplente del sector patronal por la CONCANACO-SERVYTUR ante el H. Consejo Técnico del IMSS; la secretaria general de la Sección XVII del SNTSS, Rosebel Solís Sánchez; lideres sindicales y patronales y personal del Instituto.

En el evento, la titular del IMSS Guerrero expresó que se ha trabajado arduo para elevar la calidad de la atención del Instituto en la entidad y entre las principales acciones están:

+ Implementación del Programa Motivacional (masajes de relajación y aromaterapia), para trabajadores IMSS que surge con el objetivo de reconocer y disminuir el estrés en el personal que atiende a los pacientes de COVID-19 en el HGR No. 1.

+ Modelo de Supervisión, Evaluación y Acompañamiento en el Hospital Rural de la Unión IMSS-Bienestar, HGR No 1 “Vicente Guerrero” y en los Hospitales de Zihuatanejo e Iguala.

+ Dignificación de los espacios de los 5 Centros de Seguridad Social (CSS) ; Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.

+ Rehabilitación de la fachada principal y posterior del OOAD; así como, el cambio de piso de mismo.

+ Mantenimiento preventivo y correctivo de la alberca olímpica del CSS Acapulco.

+ Se recibió la Certificación por el Consejo de Salubridad General para la UMF con UMAA No. 29, por un periodo de tres años. También han sido ganadoras del Premio de Competitividad la UMF No. 2, la Guardería No. 1, esta última en Distintivo Águila Triple Oro, entre otras.

Durante el evento conmemorativo se entregaron reconocimientos a trabajadores jubilados, así como al personal activo con mayor antigüedad, por su compromiso en la atención de los derechohabientes y sus familias.

En su participación, Luisa Obrador recordó que desde la llegada del Director General se trabajó por fortalecer la calidad de atención hacia los derechohabientes, acción que se ha logrado también en Guerrero. “En eso hemos estado trabajando todos los días, es muy importante que unamos las fuerzas y estemos siempre en comunicación, dialogo y buscando soluciones”.

En su intervención, Arturo Rangel Bojorges, consejero suplente, resaltó el trabajo realizado por la doctora Estrada Martínez desde su llegada al Seguro Social en el estado, logrando que esta representación se coloque como una de las mejores a nivel nacional. “Desde que llegó a esta región, de estar prácticamente en los últimos lugares a estar el día de hoy en varios indicadores en el primero y en el segundo lugar”.

Para el cierre del evento se develó una placa conmemorativa en donde se reconoce al personal que, a lo largo de 65 años, con dedicación y profesionalismo cuidado de la salud de los guerrerenses.

HISTORIA DEL IMSS EN GUERRERO

El primero de junio de 1957 llegó la Seguridad Social a Guerrero, a través de particulares como la entonces Sociedad Médica de Acapulco, que prestaban la atención en sus consultorios privados, mientras se construían las instalaciones de Avenida Cuauhtémoc No. 95.

Fue en 1962 cuando se concluye y se instala aquí la Primera Casa de la Asegurada y el Centro de Adiestramiento para la Industria Hotelera. Para 1964 se inauguraron los hospitales de Chilpancingo, Iguala y Taxco. Después en 1986 se apertura la UMF No. 26 en Acapulco.

Para 1990 el edificio que alberga la UMF No. 9 se concluyó y entró en operaciones; en esa década se amplió la infraestructura con la apertura de los Hospitales de Zihuatanejo, la UMF No. 28 en Acapulco y el HGR No. 1 “Vicente Guerrero”. para el 2000 fue inaugurada la UMF No. 2

Había también que dar atención a la oportunidad de cirugías de menor riesgo, así como ampliar la atención de especialistas, por lo que en 2007 es inaugurada la UMF No. 29 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), ubicada en Llano Largo.

Las instalaciones del Centro de Seguridad Social Acapulco han sido sede de grandes eventos deportivos como el Torneo Internacional de Clavados en 1992; se han organizado Carreras de la Salud, el famoso Carnaval de Campeones de Basquetbol, el Récord Guinness del Danzón más largo bailado por una pareja; sede de la transmisión del programa de radio más largo realizado bajo el agua, entre otros.