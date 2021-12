Con la entrega de apoyos conmemora Evelyn Salgado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Anuncio

*El DIF Guerrero es una institución de puertas abiertas, no existe la discriminación, hay inclusión para todos los sectores, su única misión es trabajar con el corazón, expresó la gobernadora.

*Evelyn Salgado y la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado, arrancaron las campañas Letras Claras y Prevención de Cáncer de Próstata.

* Además se entregaron reconocimientos a personal del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero y kits de sanitización a los DIF municipales.

Chilpancingo Gro; a 03 de diciembre de 2021.- Al iniciar la entrega de más de 10 mil aparatos funcionales a personas con discapacidad de las siete regiones del estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso de promover los derechos y el bienestar de las personas en situación vulnerable, “no están solos, este gobierno los respalda y les refrenda el compromiso de trabajar todos los días para generar condiciones de equidad y acceso a las oportunidades, los vamos a apoyar con programas y con recursos”.

Durante el evento que se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la mandataria estatal y la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, también pusieron en marcha las campañas Letras Claras y Prevención de Cáncer de Próstata, entregaron computadoras a jóvenes de la Casa Hogar y a los centros de capacitación del DIF Guerrero, reconocimientos a personal del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero y 150 kits de sanitización a los DIF municipales.

Ante los beneficiarios, la gobernadora recalcó que en su gobierno no sólo son los discursos, también son los recursos, “eso se va a notar, ustedes van a sentir ese apoyo; no se sientan solas y solos, no vamos a permitir el desamparo de nuestra gente, nadie se va a quedar sin el apoyo, sin el respaldo de nuestro gobierno, que es de ustedes, para el pueblo y por el pueblo”.

Los apoyos que representan una inversión de más de 8 millones de pesos, consisten en 43 andaderas caminadoras, mil 65 andaderas ortopédicas para adulto, 339 andaderas ortopédicas, 14 andaderas ortopédicas tipo especial, 320 bastones de cuatro puntos, 160 bastones con banco, 2 mil 998 bastones de puño recto de madera, 130 bastones para invidente adulto, 70 bastones para invidente infantil, 20 carriolas para parálisis cerebral infantil, 90 muletas axilares para adulto, 8 muletas axilares infantiles, 300 muletas axilares mediana, 50 muletas canadienses adulto, 50 muletas canadiense infantil, 26 sillas de rueda para adulto, 68 sillas de rueda infantil y 4 mil 300 anteojos graduados, los cuales fueron enviados por el DIF nacional ante las gestiones realizadas por la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda.

Ante ello, la gobernadora reconoció el apoyo del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del DIF nacional, quienes tienen las puertas abiertas para esta entidad suriana que sufre de carencias y necesidades.

Y dijo que durante su gobierno no se tolerarán los derroches ni los privilegios, “erradicando la corrupción y quitando todos esos gastos que no son necesarios es como vamos a tener ahorros, que se van a ver materializados en diferentes apoyos y acciones en beneficio de quienes más lo necesitan”.

Al hacer uso de la palabra, Liz Salgado destacó que las personas en situación de vulnerabilidad son prioridad para el gobierno, “no están solos, vamos a trabajar juntas y juntos por el bienestar de Guerrero, y las personas con discapacidad son prioridad”.

Reiteró que las puertas del DIF Guerrero están abiertas para todos los guerrerenses, y dijo que van a recorrer todo el estado para realizar censos a fin de que el apoyo llegue de la mejor manera y lo antes posible a quienes más lo necesitan.

Al evento que se realizó en Casa Guerrero, asistieron la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Maricarmen Cabrera Lagunas; la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro; la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y funcionarios estatales y municipales.