Con el respaldo de la ciudadanía, Tomás Hernández Palma, se registra como Pre-Candidato a la alcaldía de San Marcos

San Marcos Gro; a 14 de diciembre del 2020.- Este lunes Tomás Hernández Palma, acudió a la sede política del Partido de la Revolución Democrática, para registrarse como Pre-Candidato a la alcaldía de San Marcos, en la región de la costa chica.

En entrevista, Hernández Palma, expresó que continuar al frente de un municipio, se debe al respaldo que han manifestado diferentes sectores de la sociedad y aun deber político de seguir trabajando por que las cosas buenas continúen llegando a San Marcos.

¿Porque continuar al frente del municipio de San Marcos?

“Sin pensarlo, por el respaldo que los diferentes sectores me han expresado, yo no seguiría en política si mis paisanos no me apoyan; hoy, hemos tomado esta decisión y digo hemos, porque no ha sido Tomás Hernández Palma, han sido campesinos que hoy cuentan con caminos saca-cosechas, son comunidades con sistemas de agua, localidades con energía eléctrica, es un sector económico en materia de turismo que está apunto de detonarse, entre muchas acciones de trabajo, que sin precedentes hemos realizado y que hoy se ve manifestado en la confianza de mis paisanos sanmarqueños” dijo Hernández Palma.

Finalmente, Tomás Hernández Palma, acompañado de su esposa María del Socorro Hernández Ramírez y su equipo de trabajo, expresó, que confía que los líderes estatales del PRD harán una valoración correcta.

“Si yo soy un elemento que pueda abonar, sumar y que pueda garantizar que San Marcos siga siendo gobernado por el PRD, pues aquí estoy, y si no es así, pues también aquí estoy” Concluyó.