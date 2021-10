Celebra Héctor Astudillo inicio de pagos de apoyos a damnificados por el sismo del 7s en Guerrero

Anuncio

*El mandatario estatal agradeció al delegado federal de programas sociales, Iván Hernández Díaz su trabajo coordinado con el estado en bien de los guerrerenses

*Reconoce Héctor Astudillo el trabajo incansable del secretario de Salud, Carlos de la Peña en tiempos difíciles por la pandemia.

Chilpancingo Gro; a 13 de octubre de 2021.- Acompañado por su esposa Mercedes Calvo, a un día de terminar su mandato constitucional, el gobernador Héctor Astudillo Flores, celebró que el Gobierno de México dio inicio en Acapulco con el proceso de entrega de pagos de apoyos a los damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre que contempla a 24 municipios de la entidad.

“Mañana dejo de ser gobernador y para mí es muy importante que se conozca que el gobierno federal va a empezar a atender a quienes tuvieron daños por el sismo y fueron cesados, soy muy respetuoso y no soy muy dado a andarme apropiado a cosas que no me corresponden, creo que esta información corresponde al Gobierno Federal y solo la saludo esta buena noticia”, puntualizó Astudillo Flores.

Después de realizado el censo por el gobierno de México, la Secretaría del Bienestar iniciará este lunes con el respaldo del DIF Guerrero, la entrega de apoyos para las familias afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre, indicó el gobernador Héctor Astudillo quien además dijo que abordó este tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en Palacio Nacional.

“Arrancamos hoy el proceso de entrega de apoyos a las familias damnificadas, este inicio lo realizaremos en Acapulco en los puntos que tradicionalmente hemos tenido el proceso de vacunación. Ya fueron convocadas las personas beneficiadas vía telefonía. Estaremos brindando un apoyo de 10 mil pesos, vamos a atender los 24 municipios a 10 mil 680 damnificados, es decir una distribución de 106 millones de pesos destinados a personas damnificadas por el sismo del día 7 de septiembre”, puntualizó Hernández Díaz.

En esta última transmisión especial de seguimiento a la pandemia del COVID-19, acompañado por su esposa Mercedes Calvo, el gobernador, hizo un reconocimiento público al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, por su trabajo estos seis años como encargado de la salud de las y los guerrerenses; y este año y medio de la pandemia en Guerrero.

“Este tema de la pandemia ha sido muy difícil y complejo y el doctor De la Peña durante un año y medio ha estado pendiente todos los días, a él no le dio Covid, a alguno de nosotros sí, pero ha sido un buen secretario en estos tiempos difíciles y merece mi reconocimiento, nunca te vi que me dijeras que estabas cansado, que no podías llegar, siempre estuviste a la altura de las circunstancias”, expresó Astudillo Flores.

En su informe sobre la evolución de la pandemia, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, señaló que en la detención de nuevos casos son 55 en las últimas 24 horas, sumando 311 casos activos en todo el Estado, ocupando el lugar 31 en el país, por debajo de la medida nacional en la tasa de incidencia de casos activos con un promedio de 13 y 16 por ciento en la ocupación de camas con un promedio diario de 6.3 defunciones por COVID-19.

El delegado Federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, informó que del 14 al 21 de octubre se llevará a cabo la jornada de vacunación en siete municipios de la región Centro y Montaña Baja para dos rangos de edad en la segunda dosis del biológico AstraZeneca a personas de 18 a 39 años; se realizará la misma dinámica utilizada en la aplicación de la primera dosis.