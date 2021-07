Aspiro a que mi gobierno sea un sólido cimiento de la estabilidad política y la paz social de Guerrero: Héctor Astudillo

Chilpancingo Gro; a 15 de julio del 2021.- Durante la presentación de su sexto y último informe de labores, el gobernador Héctor Astudillo Flores, destacó la significativa reducción en los índices de inseguridad, así como la millonaria inversión que se realizó para atender el tema de la pandemia por Covid-19.

En su mensaje que se transmitió a través de redes sociales, Astudillo Flores aseguró que, durante los seis años de su administración, gobernó Guerrero con sentido de responsabilidad, sin rencores, sin soberbia, ni frivolidades, e hizo de sus adversarios, amigos, recordando que cuando asumió el cargo en 2015 se encontró un estado sin estabilidad social.

Dijo que, a su llegada a la administración estatal, se encontró con un Guerrero sin estabilidad social, con edificios incendiados y bloqueos permanentes, como consecuencia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, esa situación, a través del diálogo se pudo estabilizar, aunque la herida seguirá abierta hasta que se haga justicia en el caso.

Agradeció al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador su disponibilidad de escuchar a la gente más necesitada durante sus 14 visitas a Guerrero.

Pidió reconocer a todo el personal de salud, cuya entrega y profesionalismo “nos ha permitido recuperar, así sea paulatinamente, la esperanza, que en momentos sentimos abatida por los años más difíciles de que tenga memoria la humanidad”, dijo.

Calificó como el desafío más importante de su administración la atención de la pandemia provocada por el COVID-19, la cual lamentablemente ha afectado a miles de guerrerenses en tanto en sus actividades económicas como en su patrimonio y desde luego en su salud con la perdida de muchos seres queridos.

Destacó que, en el marco de la pandemia se tomaron decisiones difíciles como el cierre de playas, lo que frenó el impulso de la principal actividad económica, el turismo.

Asimismo, se cerraron escuelas, y los padres de familia, maestros y estudiantes se adaptaron a la educación a distancia, siguiendo los programas y recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública.

También se decretó el uso obligatorio del cubrebocas y, con la ayuda de la Universidad Autónoma de Guerrero, se pusieron en marcha 45 módulos itinerantes para la toma y procesamiento de pruebas COVID-19.

Para la atención de la pandemia por Covid se destinaron más de mil 200 millones de pesos, y hasta el momento se han aplicado más de un millón 200 mil dosis de vacunas para inmunizar a guerrerenses adultos mayores, personal de salud y de educación, y grupos de edad de los 40 a los 59 años de todo el estado.

En el tema de la seguridad, el mandatario guerrerense destacó el fortalecimiento a la prevención del delito y el fortalecimiento del tejido social, mejorando las condiciones de vida de la gente para combatir de origen las causas de la delincuencia.

Puntualizó que, en la actualidad, Guerrero ya no se encuentra en el “indignante” primer lugar nacional en homicidios, y que en los últimos 6 años se redujo el número de víctimas del secuestro en un 78 por ciento, de acuerdo con datos de la autoridad federal.

“Hace 6 años Acapulco y Chilpancingo se encontraban entre las ciudades más violentas e inseguras de México y del mundo, pero afortunadamente ya no es así. No ha sido tarea sencilla ni mucho menos se puede decir que ya esté terminada, sino que aún resta mucho por hacer y no aceptarlo sería faltar a la verdad”, reconoció.

Por otra parte, en el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Astudillo Flores aceptó que “la cicatriz sigue abierta y que ese acto brutal solo podrá ser sanado cuando se recuperen los estudiantes desparecidos y llevando ante la ley a quien o quienes resulten responsables”.

Cabe destacar que, durante este sexto informe de labores, el mandatario estatal estuvo acompañado por su esposa Mercedes Calvo; el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; la presidenta del Congreso del Estado, Eunice Monzón García, así como autoridades de Seguridad y funcionarios del Gabinete Estatal.