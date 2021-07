Arrancará de raíz lo que está podrido, advierte Evelyn Salgado

Chilpancingo Gro; a 09 de julio de 2021.- La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que su gobierno “arrancará de raíz todo lo que está podrido” y abatirá la corrupción.

Salgado Pineda asistió este viernes al evento conmemorativo por los siete años de fundación de Morena como partido político.

En su mensaje, afirmó que la voluntad y la lucha del pueblo le dio un triunfo contundente a Morena el pasado 06 de junio.

Destacó que Morena “representa la esperanza del cambio verdadero, de la justicia, de la dignidad de un pueblo que sacó la casta el 06 de junio”, luego de que el INE canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

Por ello, se comprometió a que su gobierno “hará historia”, para responder a la esperanza y altas expectativas de los guerrerenses.

“Morena busca arrancar de raíz todo lo que está podrido, el objetivo es abatir la corrupción, que es la madre de todos los males y será nuestro eje principal a la hora de hacer política, de hacer gobierno y de hacer historia”, sentenció.

Salgado Pineda afirmó que en Guerrero “soplan vientos de cambio y una nueva era está por iniciar” de la mano del pueblo.

Con el gobierno de Morena, aseveró que se terminará esa “política acartonada, de promesas sin cumplir, de gobernantes inalcanzables”.

Por el contrario, dijo que “habrá acercamiento entre el pueblo y el gobierno”.

La gobernadora electa destacó que su campaña proselitista “rompió estereotipos y paradigmas”, porque no se necesitó de anuncios espectaculares ni derroche de dinero para ganar la contienda.

Sostuvo que el triunfo fue posible porque los guerrerenses respaldaron el movimiento para lograr “un pueblo igual, sin racismo, un gobierno de puertas abiertas e incluyentes”.

Evelyn Salgado dijo que gobernará de esa manera para todos, incluso para quienes votaron por otros candidatos.

“Debemos llegar a la unidad y la conciliación, atrás quedaron esos tiempos que la gobernante y el pueblo van en caminos diferentes, vamos a ir unidos y sacaremos adelante al pueblo”, sentenció.

A quienes ganaron cargos de elección popular, les pidió su compromiso, apoyo y trabajo conjunto con el pueblo, sin distingo de ideologías políticas ni religiosas.

“La patria es primero y debemos de trabajar en unidad, para ninguno fue fácil llegar al lugar donde estamos porque trabajamos a ras de piso en campañas austeras como lo hace Morena, esta confianza que fue ganada a base de trabajo honesto y a ras de piso la tenemos que reforzar, consolidar con mayor fuerza y compromiso”, expuso.

También les pidió que no se conduzcan por la vía de la represión y que su bandera sea no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Salgado Pineda subrayó que Morena “no es de una persona, de un grupo, de dos o tres, Morena no tiene dueño, es de todos los guerrerenses”.

“El triunfo no fue fácil y no podemos fallarle al pueblo de Guerrero, no podemos fallarle a nuestro máximo líder Andrés Manuel López Obrador, no vamos a descansar hasta hacer de Guerrero un estado maravilloso, próspero y en igualdad; aquí hay unidad, habrá conciliación y fraternidad”, sentenció.