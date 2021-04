Anuncia Félix que acudirá ante la CIDH y la CoIDH a defender sus derechos humanos y políticos

"Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces", sentenció Salgado Macedonio

Chilpancingo Gro; a 28 de abril de 2021. El ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, anunció que llevará ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las violaciones que se cometieron contra sus derechos fundamentales y políticos.

Este miércoles, Salgado participó en una asamblea popular en la alameda de Chilpancingo, la cual fue convocada por la dirigencia estatal de Morena.

Ante cientos de seguidores, afirmó que la lucha por la democracia sigue en pie.

“Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces”, sentenció Salgado.

Esta expresión elevó los ánimos de sus simpatizantes, quienes gritaron consignas como: “No estás solo” y “el pueblo unido jamás será vencido”.

En ese punto, el senador con licencia señaló que “es inapelable” la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cancelar su registro como candidato.

“Es el órgano máximo, no hay derecho a amparo, eso se tiene que legislar en materia electoral porque la ley nos deja en la indefensión, ya no hay otro órgano, es el máximo, es el supremo y ya”, expuso.

Por ello, indicó que Morena registrará a otro candidato a gobernador dentro del plazo de 48 horas que estableció el TEPJF.

De inicio, sus simpatizantes rechazaron esta acción, pero lo aceptaron después de que Salgado explicó que no existe otra alternativa.

Indicó que, por estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena será la que designe al nuevo abanderado.

El senador con licencia aclaró que no se apartará del escenario político.

Por el contrario, acompañará al nuevo abanderado por todo el estado, para garantizar el triunfo en el proceso electoral.

Además, dijo que respaldará a todos los aspirantes de Morena a los diferentes cargos de elección popular.

“Un verdadero luchador social no es el que anda peleando una candidatura, el verdadero luchador social es el que pelea por un pueblo y un proyecto”, sentenció.

Salgado Macedonio afirmó que el PRI, el PAN, el PRD “y anexos” están felices porque el Tribunal lo dejó fuera de la contienda.

Pero aclaró que seguirá en la lucha democrática por la vía legal y la movilización social pacífica.

“Pensaron que nos íbamos a poner a llorar, que nos íbamos a poner a beber, a emborrachar (…), que íbamos a incendiar al pueblo de Guerrero; se van a llevar su sorpresa (…), vamos a luchar de manera legal y pacífica, aquí no se ha acabado nada, si pensaban que íbamos a reaccionar de manera violenta se equivocaron, porque estamos con Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación y vamos a consolidar un gran proyecto nacional que le sirva al pueblo de México y al pueblo de Guerrero”, sentenció.

Después agregó: “Los contras dicen que ya no hay toro, pero no… ¡Hay mucho toro y se los vamos a seguir demostrando! Les advierto a los contras, voy a ser gobernador de Guerrero”.

Subrayó que en Guerrero “hay toro, hay pueblo y hay movimiento”, condiciones que garantizan el triunfo en la contienda.

Por ello, hizo un llamado a los simpatizantes de Morena a “tener confianza” en el nuevo candidato a gobernador que designará la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

“La lucha sigue, somos tan fuertes que no tan solo nos tuvieron miedo, nos tienen pavor, por eso hicieron todas esas patrañas y no es contra Félix, no es contra Morena, es una provocación contra la Cuarta Transformación, es contra Andrés Manuel López Obrador”, expuso.

Salgado Macedonio indicó que en los próximos días recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, para exponer las violaciones que sufrió en sus derechos humanos y políticos por parte del INE y el TEPJF.

“Ellos (el INE y el TEPJF) dicen que el castigo que me pusieron va a sentar precedente y será ejemplar; ahora van a ver que lo que nosotros les vamos a poner, va a ser ejemplar y va a sentar un precedente en México para que a ningún órgano electoral se le vuelva a ocurrir quitar los derechos a ningún ciudadano mexicano como base a mentiras”, sentenció el morenista.