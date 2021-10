Anuncia el Presidente López Obrador todo el apoyo del Gobierno Federal a Guerrero, y para la gobernadora Evelyn Salgado

Anuncio

*La gobernadora dio a conocer las primeras acciones a realizar, con prioridad al desarrollo de Guerrero y el combate a la corrupción. “No puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, reitera.

*El Presidente de la República destacó que el pueblo de Guerrero es bueno, trabajador e inteligente, “y esto último se acaba de volver a demostrar porque eligieron a una muy buena gobernadora”.

Chilpancingo Gro; a 24 de octubre de 2021.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su compromiso con el pueblo de Guerrero y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien le agradeció y reconoció por todos los apoyos entregados en beneficio de los guerrerenses al concluir la gira de trabajo de tres días que realizaron por las regiones de la Montaña, Costa Chica, Acapulco y Centro.

Durante la presentación del Plan de Apoyo a Guerrero, en el que los secretarios de Estado presentaron las acciones, programas y obras a realizar en esta entidad, el Presidente de la República destacó que el pueblo de Guerrero es bueno, trabajador e inteligente, “y esto último se acaba de volver a demostrar porque eligieron a una muy buena gobernadora”.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció y agradeció al Ejecutivo federal por los apoyos para Guerrero “fue impresionante esta gira, ustedes pudieron ver todo el cariño, todo el amor que le demostraron a nuestro Presidente. Amor con amor se paga y definitivamente tiene el corazón de las y los guerrerenses Presidente”

Destacó que gobernar Guerrero no es fácil, pero que trabaja arduamente de la mano de todos con voluntad y corazón, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar, por el bienestar y el progreso del estado, “ese es mi compromiso, lo reafirmé desde el primer momento y lo seguiré haciendo hasta el último minuto del mandato. Vamos a transformar Guerrero, esta es una oportunidad de servir, no de servirnos”.

La gobernadora dijo al Presidente López Obrador que en materia de seguridad, su gobierno inició con la vinculación de las políticas a la estrategia nacional con la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde todos los días da puntual seguimiento a cada uno de los temas en la materia.

Asimismo, destacó que su gobierno ha articulado una eficiente política de austeridad y combate a la corrupción “definitivamente hay que arrancarlo de raíz, porque esa es la madre de todos los males y este debe ser el eje rector de todo gobierno. Tenemos que ser austeros hacia dentro, amarrarnos el cinturón para poder ser generoso y solidarios hacia fuera. No puede haber gobierno rico y pueblo pobre”.

Resaltó que implementará una política de cero tolerancia a la corrupción, cero privilegios, cero derroches y gastos innecesarios, “vamos a implementar medidas de austeridad”.

Dijo que se realizará un análisis de las listas de raya, para transparentar y que el pueblo sepa cuánto está ganando cada funcionaria y cada funcionario; indicó que no se renovarán las contrataciones de 114 vehículos blindados, cuyo pago ascendía a 30 millones de pesos.

También, dijo que se revisarán los inmuebles rentados mensualmente, para verificar la necesidad de utilizarlos, “los automóviles y camionetas blindadas, serán subastadas para eliminar los gastos de mantenimiento y seguro; no más gastos onerosos en comidas de funcionarios en restaurantes lujosos, quienes gusten asistir será con su salario no con el dinero del pueblo”, aseveró.

Se realizará un ajuste a la estructura gubernamental para reducir la nómina, pero sin afectar a las trabajadoras y a los trabajadores, se eliminarán los asesores, se terminarán los aviadores, “quien esté en la nómina tiene que estar en su lugar de trabajo y trabajando”.

Además, destacó que no más moches, no diezmos, no prácticas clientelares, se cumplirán los reglamentos de adquisiciones y de licitaciones, para obtener beneficios con más obras y servicios para el pueblo.

“Eso es la cuarta transformación, transformar desde la raíz, quitar todo lo que ha hecho tanto daño a nuestro pueblo de Guerrero. Nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado que siempre la cercanía con el pueblo, la austeridad, el trabajar de manera incansable todos los días y el poner toda la voluntad, todo el amor, toda la pasión, por servir y no por servirnos, ese siempre va a ser el camino de la transformación, del desarrollo y del bienestar para nuestro México y para nuestro Guerrero”.

En su mensaje, el Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que continuará en Guerrero el programa de Seguridad, ya que de eso depende mucho la paz y la tranquilidad pública, “de modo que lo que ha expresado aquí Evelyn de no permitir la impunidad es algo fundamental, porque crece, se reproduce, impera la delincuencia cuando hay impunidad, cuando se asocia la autoridad con la delincuencia”.

Resaltó que antes de terminar su gobierno estarán construidos 24 cuarteles de la Guardia Nacional en Guerrero; y dijo que continuarán investigando hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. “Es un asunto de Estado, no es cualquier caso. Vamos a continuar la investigación y vamos a conocer toda la verdad”.

En beneficio de la población guerrerense, expresó que continuarán todos los programas de Bienestar con el cual se apoya en la entidad a 942 mil 43 hogares con un millón 19 mil beneficiarios, “vamos a seguir con la pensión a los adultos mayores, con la pensión a niñas, niños con discapacidad, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Asimismo, anunció que se ampliará el programa Sembrando Vida a 10 mil sembradores de los 85 municipios de Guerrero; continuará el programa de La Escuela es Nuestra, las construcciones de las sucursales del Banco del Bienestar y el programa de entrega de Fertilizante. “va a haber mucho maíz este año porque llovió y ya está funcionando muy bien el programa de fertilizantes, que se aplica en todo el estado”.

Manifestó que antes de que concluya su gobierno se resolverá el problema de la comunicación telefónica y de internet; además de continuar con el programa de desarrollo urbano en Acapulco que se aplicará también en Chilpancingo.

El Presidente dijo que se va a mejorar todo el sistema de salud, y habló de cuatro prioridades: Que estén en buen estado los centros de salud, los hospitales, con el equipo que se requiere; que haya los médicos y los especialistas que se necesitan; que no falten las medicinas, los medicamentos; y que se regularice la situación de los trabajadores por contrato.

Anunció que, en el caso de la infraestructura, se tienen que mejorar los caminos, las carreteras, por lo que ampliará la carretera de la Costa Chica hasta los límites con Oaxaca; se atenderá la Tlapa-Marquelia; se destinarán dos mil 100 millones de pesos para los caminos de concreto de La Montaña; continuará la reconstrucción por los daños de los sismos.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que en el estado la Semar tiene desplegados mil 854 elementos, y que en lo que va del año se han asegurado 13 armas, 10 vehículos, 1 embarcación menor, 52 personas, 683municiones y 609 kilogramos de drogas.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, presentó los resultados de los programas de financiamiento que se han implementado este año en la entidad, dijo que se han entregado 2 mil 596 créditos con una inversión de 140.2 millones de pesos.

En tanto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz, informó que en este año se destinan a Guerrero mil 460 millones de pesos, de los cuales mil 109 millones de pesos corresponden al PEF y, 351 millones de pesos al Fonadin, para obras en 1,988 kilómetros de la red federal libre de cuota, 385 kilómetros de red autopista de cuota, 4, 499 kilómetros de red estatal pavimentada, 6,256 kilómetros de la red estatal revestida y 453 puentes.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, destacó que en la entidad se benefició a 136 mil 975 jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con una inversión de 4 mil 475 millones de pesos entre los años 2019 y 2020, y que actualmente se capacita a 53 mil 916 jóvenes.

