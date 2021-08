Amor, paz y conciliación, ofrece Evelyn Salgado

Anuncio

*Destaca la “civilidad política” con el gobernador Héctor Astudillo.

Chilpancingo Gro; a 27 de octubre de 2021.- “Amor y paz”, ofreció la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a los actores políticos de oposición y reiteró su llamado a la conciliación y la civilidad.

También desmintió la “rumorología” sobre la integración de su próximo gabinete y aclaró que “aún no hay nada”.

La mañana de este viernes, Salgado Pineda realizó una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook; desde ese espacio, abrió un canal de diálogo con los usuarios de la red social, expuso algunas de sus actividades y desmintió los rumores que se han generado en torno a la integración de su próximo gobierno.

La gobernadora electa reiteró su llamado a la conciliación y la unidad entre todos los actores políticos y los convocó a trabajar por el bien de Guerrero.

Puso como ejemplo al gobernador Héctor Astudillo Flores, con quien mantiene un proceso de transición enmarcado en el respeto y la civilidad política.

Indicó que se han reunido en cinco ocasiones, de manera previa al proceso formal de entrega-recepción, que se instalará el 05 de septiembre.

Estos encuentros, dijo, “han sido realmente benéficos para el pueblo de Guerrero” y se han mantenido “en la ruta del diálogo, de la conciliación, como debe de ser”.

“Nosotros queremos siempre abonar a la paz, a la conciliación, a la estabilidad de nuestro estado de Guerrero y nos vamos a mantener siempre en esa ruta”, expresó la gobernadora electa.

Por ello, insistió en su llamado a seguir “en esa misma ruta de la conciliación”.

“Yo no me peleo con nadie, todo es amor y paz, así lo he creído siempre, esa es la ideología que me ha enseñado mi padre, ese gran luchador Félix Salgado Macedonio”, sentenció.

Evelyn Salgado también aprovechó la transmisión en vivo para desmentir la supuesta integración de su gobierno.

“Aún no hay gabinete”, precisó.

Lo que sí hay, dijo, “son muchos rumores, rumorología, infodemia”.

Detalló que las personas que estarán al frente de la entrega-recepción “no necesariamente van a estar al frente de las dependencias”.

“El gabinete se dará a conocer en su momento, pero por el momento ni son todos los que están, ni están todos los que son; hay que tener cuidado con los rumores, aun no hay nada, eso va a ser en su momento y lo daré a conocer”, subrayó la gobernadora electa.