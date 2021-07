Acuerdan Evelyn Salgado y Héctor Astudillo una entrega-recepción fraterna y respetuosa en Guerrero

Chilpancingo Gro; a 22 de julio de 2021.- Durante su primer encuentro oficial, la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y el gobernador constitucional Héctor Astudillo Flores ratificaron su disposición para trabajar coordinadamente y que el proceso de entrega-recepción se realice de manera fraterna, cordial y respetuosa, además de hacer un llamado a la reconciliación y la unidad del pueblo guerrerense.

La mañana de este jueves, Salgado Pineda y Astudillo Flores se reunieron por espacio de una hora en el Palacio de Gobierno, en un encuentro privado que se llevó a cabo en el despacho del gobernador, y posteriormente ofrecieron un mensaje a medios de comunicación donde informaron algunos detalles de la reunión.

El primero en tomar la palabra fue Astudillo Flores, quien ratificó su reconocimiento a Evely Salgado como gobernadora electa, toda vez que el Tribunal Electoral del Estado validó su triunfo en las urnas.

“Entendimos que era el tiempo correcto, conveniente, puntual, para hacer el reconocimiento en la persona de la maestra Evelyn Salgado Pineda como gobernadora electa”, indicó el mandatario en funciones.

Durante la reunión, dijo, le ratificó su saludo y su “mayor disposición” para reunirse con Salgado Pineda las veces que sean necesarias, antes de que asuma la titularidad del Ejecutivo estatal, el próximo 15 de octubre.

Astudillo adelantó que la próxima reunión se programó para el 03 de agosto, en la que se analizarán tres temas fundamentales: administración y finanzas, salud y seguridad pública.

A partir de ahí se prepararán otras mesas de trabajo para avanzar en la entrega-recepción, que iniciará formalmente el 05 de septiembre.

“No tengo inconveniente a reuniones previas a los términos formales de la entrega-recepción, para que toda la información que se pueda proporcionar sea de la mejor manera; vamos a hacer la mejor entrega-recepción de los últimos tiempos en Guerrero”, aseveró el gobernador en funciones.

Afirmó que su administración tiene “toda la disposición” de trabajar coordinadamente, para que el siguiente gobierno entre en funciones “de la mejor manera”.

Astudillo ratificó su “saludo fraterno, cordial, respetuoso” a Evelyn Salgado Pineda y le expresó sus mejores deseos para que encabece “un gobierno muy exitoso, por el bien de Guerrero”.

En su mensaje, la gobernadora electa destacó que el primer encuentro con Astudillo se realizó en términos de fraternidad y cordialidad.

Indicó que en la reunión se acordó una entrega-recepción “con mucha civilidad, con respeto, con fraternidad”.

“Estamos en la mejor disposición, así se lo manifestamos al gobernador y él está en la misma sintonía, estamos sobre la misma línea y ruta del diálogo; yo agradezco su plena y total disposición para empezar este acercamiento para la entrega-recepción”, apuntó Salgado Pineda.

Aseveró que “el pueblo de Guerrero merece esa armonía y coordinación” entre el gobierno saliente y el entrante.

“El proceso electoral quedó atrás, las campañas quedaron atrás, es momento de quitarse las playeras con colores partidistas y ponernos la playera de Guerrero, por el bien de todos los guerrerenses”, expresó.

La gobernadora electa afirmó que la entidad vivió una jornada electoral histórica el pasado 06 de junio y que el pueblo de Guerrero plasmó su voluntad de manera contundente a favor de su proyecto.

Por ello, ratificó su compromiso de “trabajar por y para el pueblo de Guerrero, bajo los preceptos y principios ideológicos de no mentir, no robar y no traicionar”.

Desde la explanada de Palacio de Gobierno, Evelyn Salgado reiteró su llamado a la conciliación y la unidad del pueblo de Guerrero.

Afirmó que el consenso y el diálogo favorecerá siempre al pueblo de Guerrero y subrayó que en su administración “velará siempre por los intereses” de los ciudadanos.

“Vamos a trabajar de manera incansable para tener ese Guerrero más próspero y en igualdad (…), la esperanza está presente en el estado de Guerrero”, sentenció.