Vídeo: Se registra Evelyn Salgado como candidata de Morena a gobernadora en Guerrero

"No les voy a fallar", se compromete la joven candidata ante el pueblo de Guerrero.

Chilpancingo Gro; a 01 de mayo de 2021.- Evelyn Salgado Pineda se registró este sábado como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, después de ganar tres encuestas que la ubicaron como la mejor posicionada para participar en la contienda.

En punto de las ocho de la noche, Salgado Pineda llegó a la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), acompañada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo; el dirigente estatal, Marcial Rodríguez Saldaña y el representante electoral Carlos Villalpando.

También la acompañaron su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio; su madre María de Jesús Pineda y sus hermanas, además de cientos de simpatizantes que acudieron desde todas las regiones del estado para respaldarla.

En su mensaje, Evelyn Salgado agradeció el respaldo de los guerrerenses quienes, dijo, “son el corazón de este proyecto”.

“Es para mí un verdadero honor que me hayan elegido para encabezar este movimiento, conformado por hombres y mujeres libres y valientes, cuyo principal objetivo es el que la Cuarta Transformación se consolide en nuestro estado”, expresó.

Destacó que desde niña tuvo la oportunidad de crecer en la lucha junto a grandes líderes de la izquierda, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

Sobre todo, destacó que creció de la mano de Félix Salgado Macedonio, a quien se refirió como “un gran hombre, un luchador social que lleva más de 30 años buscando y trabajando en la construcción de un estado más justo, siempre caminando junto a su pueblo”,

“Es un hombre del que me siento y me sentiré profundamente orgullosa, que ha sido mi máximo referente ideológico; para él, mi cariño, mi respeto y mi admiración eterna”, expresó.

Señaló que recientemente las autoridades electorales cancelaron el registro de Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero, situación que, en lugar de detener al movimiento, lo fortaleció.

“Hay quienes creen que hace unos días nos vencieron, lo que no saben es que no se puede vencer a quienes nunca se rinden; la adversidad nos ha fortalecido, nos ha unido más que nunca y han hecho de este movimiento un solo corazón”, sentenció Evelyn Salgado.

Subrayó que este proyecto “no es de una persona, es de todas y todos, de aquellos que buscamos un cambio verdadero en nuestro estado”.

Salgado Pineda agradeció que el pueblo confiara en ella para sustituir a su padre en la candidatura.

“No les voy a fallar, trabajaremos arduamente, sin descanso y bajo los preceptos de nuestro partido: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, se comprometió.

Aseguró que es una mujer de principios, ideales y convicciones heredados de su padre.

También dijo que es madre, hija y profesionista comprometida con la lucha social, en la cual ha estado acompañando a su padre desde los 6 años.

“Es por todo esto que les puedo asegurar que pondré toda mi voluntad y empeño para sacar adelante este proyecto, que es la esperanza de miles de guerrerenses”, expresó.

En esta ocasión, dijo, las mujeres y los jóvenes serán el motor de esta Cuarta Transformación.