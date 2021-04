Vídeo: Morena no sustituyó a Félix Salgado como candidato a gobernador

Acapulco Gro; a 15 de abril de 2021.- Félix Salgado Macedonio informó que Morena no registró a otro candidato para sustituirlo en la contienda por la gubernatura de Guerrero.

El senador con licencia asistió este jueves a una protesta de ciudadanos en el puerto de Acapulco, quienes exigen que se le restituya la candidatura.

En su intervención, explicó que este jueves a las seis de la tarde venció el plazo de 48 horas que el INE estableció para que Morena registrara a otro candidato que lo sustituyera, luego de cancelar su registro.

“Venció el término a las seis de la tarde y Morena se quedó sin candidato a gobernador de Guerrero, significa que nos la estamos jugando en serio”, expresó Salgado.

La esperanza, dijo, está puesta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual podría restituir su candidatura.

“La resolución del Tribunal va a ser lapidaria sobre la injusticia del INE y nos van a regresar la candidatura”, sentenció.

Si la resolución del Tribunal es positiva y lo restituye como candidato, dijo que trabajará junto a sus seguidores “a marchas forzadas, día y noche”.

“Vamos a recuperar el tiempo que nos quitaron, el tiempo que amarraron al toro”, comentó.

Si la resolución es negativa y el TEPJF ratifica la cancelación de su candidatura, “entonces ya no hay candidato de Morena”.

Entonces, dijo, se reunirá con el pueblo para “tomar los acuerdos que siguen”, organizarse y “seguir impulsando la cuarta transformación”.

“Que sepa el INE que no estamos jugando, el INE va a caer”, sentenció Salgado Macedonio, “no nos vamos a dejar, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a accionar, vamos a trabajar, no hay paso atrás, nadie se raja”.

El senador con licencia denunció que el INE no le ha notificado de manera legal sobre la determinación de cancelar su candidatura y por ello, no ha podido presentar su recurso de impugnación, el cual ya tiene listo.

“Han pasado 49 hora y no me notifican, si ellos me están contando las horas, también nosotros le estamos contando las horas al INE (…), hay una actitud de estar dilatando (los procesos), de estar dándole ventajas al otro, es una desproporcionalidad increíble que nunca se había visto; una resolución de inmediato se notifica, pero a mí no me han notificado, ya van dos días y no me notifican”, se quejó Salgado.

Sin embargo, informó que el partido Morena ya presentó el recurso de impugnación, porque el representante ante el INE se dio por notificado en automático durante la sesión del Consejo General.

“Morena tenía hasta hoy a las seis de la tarde para presentar la impugnación, ya lo hizo”, confirmó Salgado Macedonio.