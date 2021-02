Vídeo: Las protestas contra Félix Salgado son de “feminismo simulado”, afirma AMLO

Ciudad de México; a 25 de febrero de 2021. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “feminismo simulado” las protestas contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y reiteró que su participación en la contienda es una decisión que compete únicamente “a los guerrerenses y a la ley”.

En la conferencia de prensa de este jueves, López Obrador criticó la campaña que se desató en medios de comunicación contra Salgado Macedonio.

Aseveró que las protestas contra Salgado son “feminismo simulado”, el cual es promovido por “el conservadurismo”.

En días pasados surgió una campaña en Twitter, a la que se sumaron artistas de Televisa.

“Presidente #RompaElPacto”, le exigieron a López Obrador a través de la red social.

El mandatario federal confesó que no entendía el significado de “romper el pacto”, hasta que le preguntó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar: ‘Rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto’. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo. Le digo: Oye, ¿qué es esto de romper el pacto?, explícame; y ya me dijo: Rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres”, contó el mandatario.

“Pero yo, cuando se habla de ‘rompe el pacto’, pues ya lo estoy rompiendo: el llamado Pacto por México, que no fue más que pacto contra México; o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio; pero el otro pacto no”, expuso.

Señaló que #RompeElPacto es una “expresión importada, o sea, copia”.

“¿Qué tenemos nosotros que ver con eso, si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos? Pero también en eso se monta el conservadurismo”, anotó López Obrador.

Ejemplo de ello, dijo, es la campaña que emprendió “toda la oposición” contra Félix Salgado Macedonio.

“Lo dije desde el principio con mucha claridad: Que resuelvan los guerrerenses, las mujeres, los hombres de Guerrero y la ley”, sentenció.

Por ello, cuestionó que se hiciera “mediático, en todos los programas, todos los medios”, donde se acusa a su gobierno de estar en contra de las mujeres.

“Pues no. Nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres, baste decir que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres y venimos de un movimiento donde siempre hemos respetado a las mujeres”, subrayó López Obrador.

Incluso cuestionó en qué momento “los conservadores se volvieron feministas”.

“Todo esto es interesante, por el papel de los medios de información, de cómo quieren afectarnos, los ataques constantes, la desinformación, la manipulación; yo soy humanista y respeto por eso el feminismo, y no somos iguales a los conservadores, no tengo ningún problema de consciencia”, sentenció el mandatario federal.