Un gobierno austero pero generoso hacia el pueblo, ofrece Félix Salgado en Tlapa

Tlapa, Gro; a 21 de marzo de 2021.- Acabar con el analfabetismo, acercar la educación pública y mejorar los servicios de salud, ofreció el candidato de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, en el municipio de Tlapa de Comonfort.

Este domingo, el candidato a gobernador por Morena encabezó dos mítines en esta ciudad, a los que asistieron cientos de ciudadanos de este y otros municipios de la región Montaña.

El evento de la mañana se realizó a un costado del zócalo; desde ahí, Salgado ofreció que en su gobierno se dará prioridad a la salud, la economía, la seguridad, la educación y el campo.

Dijo que se redireccionará el presupuesto para “ponerle más a las secretarías que les falta”, principalmente aquellas que están enfocadas a generar bienestar social.

“Al campo le vamos a meter más dinero que nunca, porque el próximo gobernador es ingeniero Agrónomo, hijo de campesino, hijo de ejidatario, que tiene la sensibilidad del campo”, sentenció.

Después agregó: “La pobreza es horrible, la miseria es peor, comer sólo una vez al día, dormir en una cama de otate o en el piso, con el cuerpo mojado cuando llueve debido a las goteras que hay en las láminas viejas, que ya no sirven, que no hay dinero ni para ir a la escuela y te la tienes que aventar caminando; ¿cómo no saber si de ahí vengo? ¿Cómo no tener la sensibilidad de alguien que perdió ocho hermanos picados de alacrán? ¿Cómo es posible que las personas mueran picadas de alacrán porque no hay Avapena, porque no hay un médico que le atienda?”

Salgado Macedonio señaló que los mayores niveles de pobreza, atraso y marginación se encuentran en la Montaña; por ello, su gobierno arrancará ahí los programas sociales.

“Primero los pobres”, sentenció el candidato de Morena a la gubernatura.

Por la tarde, Félix Salgado Macedonio encabezó un mitin en la unidad deportiva, donde ofreció que encabezará “un gobierno austero, pero generoso hacia el pueblo”.

Dijo que instrumentará programas enfocados a generar autoempleo, para que las familias no tengan que migrar y se arraiguen en sus comunidades.

“Ha llegado el momento de que la Montaña sea tomada en cuenta de manera democrática en el reparto del presupuesto”, sentenció.

Asimismo, ofreció que encabezará un gobierno con paridad de género y que pedirá apoyo a la Federación y a organismos internacionales para erradicar la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo y la marginación.

El abanderado morenista afirmó que tendrá una “extraordinaria relación de trabajo” con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“No seré un gobernador que se pelee con el presidente, seré un gobernador que tenga buena relación con el presidente para que nos apoye más”, sentenció.

Entre otras propuestas, dijo que gestionará la incorporación de los maestros estatales al sistema federal; ofreció ampliar las unidades académicas de la UAGro y acercarlas a la Montaña, así como consolidar con presupuesto a las prepas populares.

Señaló que la carretera Tlapa-Marquelia se encuentra “despedazada” y tiene “un puente mal hecho abierto a la mitad”.

“Está nueva y está deshecha”, criticó y ofreció entregar una carretera en condiciones dignas.

Una vez más, Salgado Macedonio tocó el Caso Ayotzinapa y afirmó que “es una herida abierta”.

El morenista ratificó su compromiso para acompañar a la Normal Rural “hasta encontrar” a los 43 estudiantes desaparecidos y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales.

Durante el evento, una mujer indígena Me Phaa pidió el uso de la palabra. Se identificó como Eva Flores, originaria de El Tepeyac, municipio de Malinaltepec.

“Soy una mujer de origen humilde, mis padres campesinos pobres, soy madre soltera y con muchos esfuerzos tuve la oportunidad de terminar mi secundaria”, detalló.

Contó que en 2018 le diagnosticaron cáncer y debido a su pobreza, fue incapaz de costear su tratamiento. Por ello, se acercó a Félix Salgado Macedonio en una gira que realizó a Tlapa como senador, le expuso su caso y éste, sin conocerla, la apoyó económicamente hasta que se recuperó.

“Hoy le manifiesto mi total y absoluto apoyo incondicional como mujer indígena”, sentenció Eva Flores.