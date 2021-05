“Sigan construyendo la democracia, vamos a ganar”, dice Félix a líderes de colonias y comunidades

Chilpancingo Gro; a 27 de mayo de 2021.- El senador con licencia por Morena, Félix Salgado Macedonio, exhortó a los dirigentes de organizaciones sociales, líderes de colonias y comunidades de Chilpancingo a organizarse para promover y defender el voto en favor de la Cuarta Transformación.

“Sigan construyendo la democracia, sigan construyendo el triunfo, vamos a ganar”, les dijo durante un encuentro realizado la tarde de este jueves, bajo la organización del líder Humberto Guzmán Cambray.

En su mensaje, Salgado Macedonio señaló que “la gente ya quiere la llegada del cambio, de la Cuarta Transformación”.

Afirmó que el proyecto por la gubernatura que inicialmente encabezó él y que hoy lidera su hija Evelyn Salgado Pineda, va más allá de una candidatura.

Se trata, dijo, de un proyecto de nación, de transformación para muchos años.

Durante la reunión, el luchador social destacó la presencia mayoritaria de mujeres que hoy lideran colonias, comunidades y organizaciones sociales.

“La mujer es un gran potencial humano y político que ha sido desaprovechado, porque ha sido discriminado por muchos años, no se le permitía ni salir a participar (en la política)”, expuso.

Subrayó que la Cuarta Transformación busca que las mujeres estén “realmente empoderadas, tengan poder de decisión y sean líderes”.

Recordó el ejemplo de su madre Aurora Macedonio, quien “era una gran lideresa” que, a pesar de su pobreza, salía a gestionar servicios para su pueblo como agua, luz, calles, “sacaba presos y llevaba de comer a los reclusorios”.

“Era una gran mujer y de ahí venimos, de ahí vengo yo, de ahí viene Evelyn; esas cosas se traen en la sangre”, afirmó Félix Salgado.

Reconoció que quienes participan en la lucha social muchas veces son discriminados durante las acciones y protestas para exigir causas justas.

“Está la gente protestando y le gritan: trabajen huevones, pónganse a trabajar; nosotros protestando, luchando y pasan los autos de lujo y nos la mientan porque no tienen conciencia, no saben, no conocen, no sienten, ellos tienen todo y no saben que los que andan luchando no tienen nada y que muchos andamos luchando no para nosotros, sino para los que no tienen nada”, expuso.

Esa, dijo, “es la conciencia del pueblo” y la Cuarta Transformación “es la conciencia de la nación”.

“Por eso estamos aquí, son convicciones e ideales y esas cosas, no cualquiera las trae”, sentenció.

Salgado Macedonio agradeció el respaldo de los dirigentes de organizaciones social, líderes de colonias y comunidades, defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

“Aquí cabemos todos en este gran barco de la democracia”, les dijo.