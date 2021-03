Se compromete Mario Moreno a modernizar centrales de abasto

Acapulco Gro; a 26 de marzo del 2021.- El candidato a gobernador de Guerrero de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, se comprometió a generar las condiciones para modernizar e incrementar la seguridad de las centrales de abasto.

Durante su visita al mercado de la colonia Progreso en Acapulco, consideró que los mercados deben ser rehabilitados.

Fue recibido por decenas de locatarios, quienes le presentaron un pliego de propuestas que les permitan brindar un mejor servicio.

“Vamos a regresar a los mercados como centros de atracción turística, incluso para que los visitantes se tomen la foto en los mercados, así, de ese tamaño lo pongo”, destacó el candidato en medio de una ovación.

Recordó que siendo niño se la pasaba en el mercado central de Chilpancingo “Baltasar R. Leyva Mancilla”, donde “canasteaba” -ayudaba a los clientes a cargar sus compras-, donde “prácticamente ahí vivía”.

“Tengo muchas anécdotas. Yo vengo de abajo y recuerdo cuando me mandaba mi mamá al mercado y canasteaba, o a veces me ponían a pelar cebolla, ahí vivía prácticamente, eso me obliga a comprometerme con ustedes”, les dijo.

En este evento fue recibido por Micaela López, quien, a nombre de los locatarios, le entregó una lista de propuestas, entre ellas, para reactivar económicamente a los comerciantes afectados por la pandemia por Covid-19.

En otra reunión, Mario Moreno indicó que trabajará para mejorar la calidad de vida de los prestadores de servicios, a quienes se comprometió a respaldar mediante apoyos.

También reiteró su compromiso de sanear la Bahía de Acapulco.

Durante un encuentro con líderes sociales de comedores universitarios, que se realizó con la finalidad de atraer el turismo, y de que con una bolsa económica se apoye a los prestadores de servicios para invertir en sus negocios.

“Ustedes nos apoyaron en tiempos difíciles de pandemia, durante nueve meses sirvieron comida junto con el gobierno de Héctor Astudillo, por eso voy a apoyarlos, lo que ustedes hicieron se les retribuirá por haber actuado de corazón”, les aseguró.

A este evento efectuado en playa Caletilla, en el que Moreno Arcos se comprometió también a construir un centro especial para atender a animales de la calle, asistieron Carmen Vielma Chávez, Ricarda Robles, Adriana Cruz, Jenny Castillo y Rodomiro Rodríguez.