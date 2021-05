Romperá “el divorcio” entre el gobierno y el pueblo, ofrece Evelyn Salgado

Chilpancingo Gro; a 27 de mayo de 2021.- “Voy a gobernar de cara al pueblo”, afirmó la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

La abanderada morenista realizó una gira proselitista en Chilpancingo, donde visitó la localidad de Petaquillas y el barrio de San Francisco.

En sus mensajes, se comprometió a trabajar “en perfecta coordinación” con el gobierno municipal para atender temas prioritarios que generen empleo y desarrollo para Chilpancingo.

Ofreció que, como gobernadora, promoverá y rehabilitará el Parque Industrial ubicado en El Ocotito; también dijo que realizará las gestiones necesarias para resolver el problema de abasto de agua potable en la capital.

Su gobierno, dijo, será “de cara al pueblo”, porque “no puede haber divorcio entre el pueblo y el gobierno”.

Asimismo, reiteró sus propuestas en materia de salud, educación, desarrollo económico y seguridad pública.

Salgado Pineda dijo que tiene “un gran compromiso” con Chilpancingo; indicó que ya platicó con la candidata de Morena y futura alcaldesa de la capital, Norma Otilia Hernández Martínez, sobre “proyectos muy buenos”, como pasajes turísticos, agua potable, remodelación de mercados, dignificación de servicios públicos y acceso a la ciencia y la tecnología, entre otros.

“Nunca debemos de perder la cercanía con el pueblo, yo traigo mucho corazón para entregárselo a todos ustedes”, expresó la candidata a gobernadora.

Desde el templete en el mitin de San Francisco, agradeció el respaldo del pueblo, que en todos los municipios la recibe al grito de “¡vamos a ganar!”

“Tenemos este grito de lucha, que es un grito de esperanza del pueblo de Guerrero que quiere un cambio (…), este será un voto por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, por el Guerrero que queremos, un voto por la dignidad, por la justicia; salgamos a votar sin miedo, tope hasta donde tope, juntos a la victoria”, sentenció Evelyn Salgado.

Por su parte, la candidata a presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, solicitó que se atiendan temas como la construcción de un relleno sanitario digno, la inseguridad, la rehabilitación de la central de abastos y la dignificación de los mercados.

En su mensaje, destacó que el proyecto de Morena se perfila hacia un triunfo contundente, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cancelaron la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

Recordó que “fue un mes y medio de zozobra”, en que Morena no pudo hacer campaña.

“Pensó esa mafia del poder que, quitándonos al candidato del pueblo, se iban a morir los anhelos de nuestra tierra, pero se equivocó esa mafia”, sentenció.

Afirmó que Evelyn Salgado Pineda será “la primera gobernadora de izquierda” en Guerrero y caminará de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Fue un error garrafal de la mafia del poder que las instituciones se volvieran contra el pueblo, porque este movimiento que iniciaba con un gran líder, hoy se convirtió en un gran movimiento a nivel nacional e internacional, porque se mueve con el corazón y Félix Salgado Macedonio es el corazón de este movimiento de la Cuarta Transformación”, sentenció Hernández Martínez.

En su intervención, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio afirmó que “el pueblo de Guerrero ha sufrido mucho, por muchos años, el abandono y la marginación”.

Afirmó que “falta un acercamiento entre el pueblo y el gobierno, un gobierno honesto que no robe, no mienta y no traicione al pueblo”.

Ese gobierno, dijo, lo encabezará Evelyn Salgado Pineda en el estado y Norma Otilia Hernández Martínez en Chilpancingo.