Resultados positivos en el corto plazo, ofrece Félix Salgado a los guerrerenses

Teloloapan Gro; a 18 de marzo de 2021.- El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, afirmó que en los primeros 100 días de su gobierno “se va a notar el cambio” hacia un estado con mejores condiciones sociales.

“No hay por qué esperar tanto”, expresó durante su visita este jueves al municipio de Teloloapan, en la región Tierra Caliente, donde encabezo un acto de unidad acompañado por los exaspirantes a la gubernatura Beatriz Mojica Morga y Antonio Helguera Jiménez.

Desde Teloloapan, Salgado Macedonio señaló que el pueblo de Guerrero ha emprendido luchas históricas por la libertad, la justicia y la democracia, en las que se ha derramado la sangre de muchos hombres y mujeres valientes.

“Tuvimos 300 muertos en la lucha por la democracia y esta gubernatura va por ellos, en honor a nuestros muertos; que no digan que voy empezando, ya traemos el kilometraje recorrido”, sentenció.

Destacó que, en la actualidad, existen leyes que buscan garantizar una democracia real, en la que el pueblo decida quién y cómo debe gobernarlos, ya que la compra y coacción del voto ahora son delitos graves penados por la ley.

“Las leyes castigan los delitos electorales, los gobernantes ya no se meten en la cuestión electoral”, apuntó.

En ese sentido, hizo un reconocimiento público al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por poner el ejemplo y ser el primero en convocar a respetar la voluntad popular.

“Ya no hay dedazo ni imposición, los candidatos los pone el pueblo, los ponen ustedes y ustedes los quitan”, sentenció Salgado Macedonio.

Asimismo, reconoció públicamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno porque “se han mantenido al margen del proceso electoral, al margen de intromisiones y decisiones que antes se daban y ahora no”.

“Ya no habrá uso de programas públicos para la cuestión electoral, nada de andar dando despensas y apoyos, tinacos, frijol picado con gorgojo, eso es del pasado y ya no va”, sentenció el abanderado de Morena.

Particularmente agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo, por su disposición al otorgar garantías para llevar un proceso electoral “en paz, pacífico, en el que no haya actos de provocación, no haya actos de violencia ni enfrentamientos”.

Félix Salgado se dijo “listo para los debates, para la confrontación de las ideas y del proyecto”.

Aclaró que no busca pleitos y que su actuar será siempre humilde y generoso.

“Por eso estoy haciendo el reconocimiento público a los tres niveles de gobierno, porque no tienen las manos metidas en el proceso y porque están garantizando que el proceso electoral se de en paz y tranquilidad”, expuso.

Sobre los ataques en su contra, insistió en que no entrará en conflictos: “No voy a pelear con nadie, no vamos a lastimar a nadie, sin rencores, sin venganzas, yo a lo que vengo es a servir a la gente, por eso quiero ser gobernador, porque vamos a servir a la gente”.

Durante el evento, los pobladores de Teloloapan le solicitaron que, cuando llegue a la gubernatura, priorice la construcción de una presa, un mercado nuevo y una universidad para Teloloapan.

Salgado Macedonio respondió que el presupuesto del estado se redireccionará para atender temas prioritarios de beneficio social y que encabezará un gobierno que combine escritorio con territorio.

“Vamos a construir en Guerrero la Cuarta Transformación, a 100 días de gobierno se tiene que notar el cambio, pero, además, a la mitad del periodo me voy a someter a la consulta popular, al referéndum, para que la gente decida si Félix se va o se queda”, expresó.

Asimismo, reiteró su propuesta de reconocer a la tierra como la octava región socioeconómica y dotarla de los recursos necesarios para sacarla del atraso y el abandono.

Entre otras propuestas, dijo que se aplicarán programas urgentes para combatir la pandemia, tanto en el ramo de la salud como en el económico; para ello, anunció que solicitará apoyo de organismos internacionales y enfocará sus acciones en la medicina preventiva.

Subrayó que los trabajadores médicos “han sido nuestros héroes” en el combate a la pandemia de Covid-19 y su labor tan importante en el cuidado de la salud y la vida debe ser suficientemente remunerada

En lo que refiere al sector educativo, ofreció que se les asignará un mayor presupuesto para mejorar los salarios de los profesores y generar una mejor infraestructura escolar.

“Quiero ser gobernador para servir a la gente, apoyarla, gobernar con humildad y honestidad, con los principios básicos de Morena, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo; no vamos a excluir a nadie, la exclusión, los rencores y las venganzas no son de la Cuarta Transformación”, sentenció.