Por 19 mil pesos, el INE pretende quitarle la candidatura a Félix Salgado

Ciudad de México; a 13 de abril de 2021.- Ciudadanos de todo el país se cooperaron para pagar al Instituto Nacional Electoral (INE) los casi 20 mil pesos que, supuestamente, Félix Salgado Macedonio no comprobó como gastos de precampaña.

Este martes al mediodía comenzó a circular el proyecto de dictamen que el Consejo General del INE analizará y votará en torno al caso de Salgado Macedonio, el cual propone retener la cancelación de su candidatura a gobernador de Guerrero por el partido Morena.

Tras conocer el proyecto, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, encabezó un mitin junto a Félix Salgado en el plantón que mantienen afuera de la sede del INE.

“Insisten en dejarnos fuera a la mala”, advirtió el dirigente partidista.

Explicó que “la gran infracción que Félix Salgado Macedonio cometió fue una foto, un video en Facebook” que, de acuerdo con los tabuladores del INE, tiene un valor de 19 mil 872 pesos.

“Esa es la falta, de ese tamaño es la injusticia que quieren cometer”, reprochó Delgado Carrillo.

El diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante de Morena ante al INE, acusó que el instituto “quiere seguir en la misma lógica de hacerle el trabajo sucio a la oposición”.

“Cuando el Pemex Gate fueron mil millones de pesos y no quitaron la candidatura”, recordó. En cambio, dijo que hoy pretenden dejar a Salgado Macedonio fuera de la contienda por 19 mil 872 pesos.

“Nos quieren quitar la libertad, robar la esperanza, quitarle el derecho a pueblo de Guerrero a decidir… por 20 mil pesos”, reprochó Mario Delgado Carrillo.

Entonces convocó a los simpatizantes de Morena a realizar “una colecta del pueblo para aventarle sus 20 mil pesos al INE”.

En un sombrero, ciudadanos de toda la república depositaron billetes de diferentes denominaciones.

Después, dos jóvenes contaron el dinero que se juntó, el cual alcanzó para pagar los 19 mil 872 pesos que, de acuerdo con el INE, Salgado Macedonio no comprobó.

Lo que sobró se lo regalaron a un vendedor de churros que estaba cerca del mitin.

Después, Mario Delgado, Félix Salgado y Sergio Gutiérrez caminaron hacia la Oficialía de Partes del INE para entregar el recurso.

“Vamos a regresarles su cochino dinero para que nos regresen la candidatura”, sentenció el dirigente nacional de Morena.

Después de realizar el trámite, regresaron al mitin donde los esperaban cientos de simpatizantes.

“Esta es otra lección más a esos burócratas del PRIAN, de que no nos vamos a dejar, que vamos a pelear el derecho del pueblo de Guerrero a decidir en libertad, que queremos vivir en una auténtica democracia”, sentenció Delgado.

“INE comprado, el pueblo te ha pagado”, corearon los ciudadanos.

Por su parte, Salgado Macedonio comentó que “ya se hizo entrega de ese recurso para que (en el INE) entreguen la candidatura sin pretexto alguno”.

De paso, dijo que vio el edificio del INE, el cual calificó como un “elefante blanco”, porque los consejeros no sesionan ahí desde hace un año.

Indicó que el edificio “está enorme, es casi de una cuadra (…), muy funcional para que ahora que deje de existir el INE se convierta en un gran hospital de tercer nivel para el pueblo”.

Señaló que, en medio de la plaza del INE, hay una estatua del expresidente Benito Juárez, de quien recordó dos frases célebres: “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan” y “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

“¿Por qué entonces nos quieren robar una candidatura que no es de ellos? La candidatura me la dio el pueblo de Guerrero, es del pueblo, no del INE, no les pertenece, que respeten el derecho ajeno porque es la paz”, sentenció Salgado.

Adelantó que, si el Consejo General del INE acuerda mantener la cancelación de su candidatura, impugnará otra vez ante el TEPJF y regresará a Guerrero a “organizar al pueblo”.

“No es amenaza, nos vamos a organizar, no quieren que nos organicemos porque un pueblo organizado triunfa, el pueblo unido jamás será vencido; quieren que yo me eche: ‘Félix, ya no eres candidato, échate’… Si no soy perro, soy toro, hay toro, se equivocaron, se equivocan, nos vamos a movilizar”, sentenció.

Aclaró que sus expresiones no son llamados a la violencia y prueba de ello es que el plantón se ha desarrollado de manera pacífica.

“Nos robaron la candidatura y estamos en modo pacífico, no somos violentos, pero no somos dejados, no somos callados, no nos vamos a callar nunca, no nos vamos a rendir nunca, nada nos va a detener, no hay paso atrás, esta candidatura es del pueblo de Guerrero”, aseveró.