“No soy ninguna improvisada, llevo 30 años recorriendo el estado en la lucha social”, dice Evelyn Salgado

“Que presuma resultados, no cargos”, dice del candidato del PRI-PRD Mario Moreno.

Acapulco Gro; a 25 de mayo de 2021.- La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que no es una improvisada porque lleva 30 años recorriendo el estado y acompañando la lucha social.

Este martes, la abanderada morenista realizó una gira proselitista en Acapulco; por la mañana encabezó una caminata en la unidad habitacional Colosio y al mediodía estuvo en un mitin en la Coloso.

Desde ahí, Salgado Pineda respondió al candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, quien la ha atacado de manera reiterada en sus declaraciones, la ha tildado de incapaz e improvisada e incluso la ha criticado por cantar en sus mítines.

“Se enojan porque somos alegres (…), cantar no es delito, robar sí”, reviró la candidata de Morena.

Agregó: “Yo no soy ninguna improvisada, tengo más de 30 años recorriendo el estado conociendo cada una de las luchas junto a grandes líderes sociales (…), he estado en marchas, en plantones, en huelgas de hambre, yo también he estado apoyando desde los nueve años (…), soy nieta de campesinos, hija de un luchador social”.

A Moreno Arcos le sugirió que, en lugar de presumir múltiples cargos públicos y experiencia, mejor presuma buenos resultados.

“Enfrente andan muy nerviosos, todos los días andan tire y tire y tire y tire, pero no nos hacen ni cosquillas, porque nosotros seguimos trabajando y avanzando; si nos detenemos a levantar cada piedra que nos tiren no vamos a acabar, que sigan con su rollo, aquí hay proyecto y hay propuesta y todavía nos da tiempo de cantar”, expuso.

Incluso comentó que, “para que le dé más coraje” al candidato del PRI, seguirá cantando y ahora declamará poesía en los mítines.

Salgado Pineda afirmó que ella no es política, sino servidora del pueblo y por ello, con su gobierno se terminarán los privilegios y el influyentismo.

“El pueblo ya está cansado de esos políticos que nada más están posando para la foto y haciendo que las cosas se vean bien, como que todo está bien, que no tienen cercanía con la gente (…), la política tiene que ser para servir al pueblo”, sentenció.

Afirmó que “se pueden decir muchas cosas” sobre ella y su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio.

Sin embargo, subrayó que el proyecto de la Cuarta Transformación “va más allá” que una simple candidatura.

Por ello, llamó a los ciudadanos a salir a votar “sin miedo” el próximo 06 de junio.

“Vamos a hacer la revolución en las urnas, vamos a salir sin miedo, tope hasta donde tope, tenemos como arma nuestra credencial de elector y vamos a dar un voto por la dignidad, por la justicia, por la democracia, vamos a ganar”, sentenció.

Evelyn Salgado presentó varias propuestas de gobierno a la ciudadanía, como la instrumentación de una campaña estatal para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, un plan de economía emergente para micro, pequeñas y medianas empresas; herramientas y capacitación a pescadores; apoyo a viveristas y programas de apoyo a jóvenes deportistas.

Afirmó que será una “gestora incansable” y que tocará “todas las puertas que sean necesarias” en el gobierno federal y organismos internacionales.

También se comprometió a atender los problemas de abasto de agua y drenaje, impulsar el proyecto de un polideportivo en la colonia Colosio, mejorar la infraestructura urbana y construir nuevos espacios públicos dignos y seguros.

En la Coloso señaló que se trata de una de las unidades habitacionales más grandes de Latinoamérica; ahí se comprometió a gestionar la rehabilitación de los edificios que presentan daños estructurales.

Otro de sus compromisos fue el “combate directo a la corrupción, sin miramientos”.

“No seré nada más la gobernadora, seré la aliada y la amiga de todos ustedes, tenemos que trabajar de la mano”, expresó.

A quienes dicen que una mujer no es capaz de gobernar Guerrero, un “estado bronco”, Salgado Pineda les respondió que los guerrerenses son “un pueblo sabio, que conoce, que ya decidió que quiere una transformación verdadera”.