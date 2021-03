“No le voy a fallar al pueblo de Guerrero”, ratifica Félix Salgado en su arranque de campaña

Acapulco Gro; a 13 de marzo de 2021.- El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseveró que no le fallará al pueblo y que trabajará para que la Cuarta Transformación se consolide en la entidad.

Este sábado, Salgado arrancó su campaña proselitista en la popular colonia Emiliano Zapata, en Acapulco.

El senador con licencia fue recibido por los ciudadanos al grito de: “¡Félix, amigo, el pueblo está contigo!” y cartulinas con diversos mensajes de apoyo a su proyecto político.

En su mensaje, Salgado explicó que quiere ser gobernador “para que las cosas cambien en Guerrero”.

En primer lugar, ofreció que como gobernante se regirá bajo los tres principios básicos de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Esos son los principios que vamos a enarbolar y al gobierno llegarán personas que entiendan qué es la Cuarta Transformación, que no es llegar por el billete, eso no se va a permitir; gobernar es trabajar y servir a la gente, porque la política es un servicio, es una ciencia, la política no es llegar y robar y hacerse rico, esa no es la política en la que andamos, queremos servir a la gente y que se entienda qué es la Cuarta Transformación”, expuso Salgado.

Después sentenció: “Como gobernador estoy obligado a no fallarle al pueblo de Guerrero”.

De ganar la contienda, dijo que encabezará “un gobierno austero, sensible, humano, que atienda a las personas” y genere condiciones de bienestar social.

Salgado Macedonio agradeció el respaldo que recibió de los guerrerenses, que encuesta tras encuesta lo eligieron candidato de Morena a la gubernatura, a pesar de la guerra sucia.

“Hasta el día de hoy he sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguno en la historia de México, auspiciado y patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros, cuya principal obsesión es limitar el avance de la Cuarta Transformación, movimiento impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló el abanderado morenista.

Sin embargo, subrayó que “la consecuencia de luchar por los más altos anhelos del pueblo es padecer la calumnia, difamación y denostación por parte de quienes están en contra de la democracia”.

Afirmó que esta es “una consecuencia mínima si se consigue el objetivo primordial, sacar adelante a nuestro estado”.

Aseveró que, a pesar de los ataques, no dará paso atrás para encabezar la lucha de los guerrerenses.

“Dicen que las cosas que más cuestan trabajo tendrán un sabor a gloria, este es el triunfo de ustedes”, expresó.

Más allá de la calumnia, ratificó su compromiso y su participación en la lucha histórica para lograr mejores condiciones de vida para los guerrerenses.

“Soy un luchador social, estoy con la cara en alto, la conciencia tranquila y la autoridad moral que me permite hablar de frente al pueblo”, expresó, al tiempo que ratificó su respeto y reconocimiento a las mujeres que son, junto a los jóvenes, “el motor de la Cuarta Transformación”.

También hizo un reconocimiento público a todos los trabajadores del sector salud, que durante la pandemia de Covid-19 se han convertido en “héroes y heroínas”.

Sobre su campaña política, dijo que será austera, casa por casa, sin despensas, tinacos, calcomanías, anuncios espectaculares, convoys de lujo, camionetas blindadas, paredes ni piedras pintadas. El compromiso es no rebasar el tope de campaña.

Salgado Macedonio expresó su reconocimiento a sus adversarios políticos, a quienes ofreció respeto.

“No voy a hablar mal de nadie, no voy a denostar a ningún candidato, a ningún hombre y mucho menos a ninguna mujer, jamás lo haré”, sentenció.

Además, reconoció a los 17 aspirantes que participaron en el proceso interno de Morena para la designación del candidato a gobernador, a quienes hizo una invitación a cerrar filas en el proyecto de la Cuarta Transformación.

Respecto a sus propuestas, ofreció un gabinete con mitad de hombres y mitad de mujeres, un gobierno austero y redireccionar el presupuesto público para volverlo más incluyente y fortalecer secretarías y programas que generen bienestar social.

Asimismo, propuso convertir la residencia oficial Casa Guerrero en un hospital de tercer nivel, así como convertir los terrenos y casas del gobierno estatal en facultades de Medicina y Enfermería, “para que no haya jóvenes rechazados” en estas carreras.

Félix Salgado Macedonio estuvo acompañado en su arranque de campaña por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Salomón Jara Cruz; el dirigente estatal del partido, Marcial Rodríguez Saldaña; el cantante José Manuel Zamacona, vocalista de Los Yonic’s; los doctores en Derecho Eduardo López Betancourt y Ricardo Peralta; legisladores federales y locales, así como representantes municipales.

Sobre todo, agradeció la compañía de sus hijas y nietos, así como de su esposa, María de Jesús Pineda, quien lo ha acompañado a lo largo de 39 años de lucha política.