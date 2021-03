No habrá discriminación ni venganzas políticas, ofrece Félix Salgado

Chilpancingo Gro; a 15 de marzo de 2021.- El candidato a gobernador por Morena Félix Salgado Macedonio, ofreció un gobierno amigo, sin discriminación y sin venganzas políticas.

En su tercer día de campaña, el abanderado de Morena visitó la cancha techada de la colonia del PRI, en Chilpancingo, donde fue recibido por cientos de simpatizantes al grito de: “¡Félix gobernador!”

“Queremos decirle que, pese a las difamaciones, a la guerra sucia contra su persona, estamos de pie y demostrándole a la gente que eso lo echa abajo el pueblo, que tenemos la ilusión de tener a un gobernador verdaderamente de izquierda, que ha venido desde abajo, del pueblo, no como los otros políticos acomodados”, le expresó Alberto Cerón Márquez, presidente del comité de la colonia del PRI.

“¡Vamos a ganar!”, corearon repetidamente los asistentes, quienes mostraron pancartas con mensajes de respaldo al candidato de Morena.

En su mensaje, Salgado agradeció el cariño de los guerrerenses y destacó que ahora, como nunca, siente el respaldo popular.

Por ello, dijo que está seguro de que su triunfo es inminente, a pesar de la guerra sucia y las campañas de descalificación orquestadas en su contra por los opositores.

A pesar de los ataques, dijo que como gobernador no andará “con rencores ni venganzas, mucho menos venganzas políticas”.

“Para aquellos, nuestros adversarios que están pensando: Félix nos va a perseguir, les digo que no, yo no voy a perseguir, yo no voy a lastimar ni a pelear con nadie, yo vengo a trabajar y a servir a la gente”, precisó.

Después agregó: “No voy a ser un gobernador de mano dura, voy a ser un gobernador de mano amiga, quiero más brazos para abrazarlos a todos, no voy a discriminar a nadie, aquí todos van a estar representados”.

El suyo, dijo, “será un gran gobierno humano, humanista, trabajador y honrado”.

Adelantó que no criticará “a nadie”, porque compete únicamente al pueblo evaluar a sus gobernantes.

Asimismo, anunció que se establecerá una mesa de reconciliación y pacificación con organizaciones sociales, así como una mesa para darle libertad a presos políticos, “mujeres y hombres encarcelados injustamente porque les fueron fabricados delitos”.

Entre sus propuestas, dijo que se implementarán estrategias urgentes para atender la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, que se reforzarán las acciones de salud enfocadas a la prevención de enfermedades y que garantizará que el servicio médico llegará “hasta el último rincón de la última comunidad”.

“No estamos luchando por una gubernatura, sino por la Cuarta Transformación”, sentenció.

Además, dijo que se homologarán las secretarías estatales con las federales y se redistribuirá el presupuesto, para darle más recursos a programas, proyectos y dependencias que resulten estratégicos para generar bienestar social.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dijo que se convertirá en Secretaría del Bienestar y que su presupuesto pasará de 290 millones que recibe actualmente, a más de mil millones de pesos.

Subrayó que los recursos, programas y proyectos llegarán de manera directa a los ciudadanos, sin intervenciones ni moches.

“El dinero del pueblo es sagrado, no se toca, no se desvía y no se roba, el pueblo estará atento y vigilante y Morena me estará vigilando para que no me desvíe”, expresó Salgado Macedonio.

Asimismo, se comprometió a gobernar “con humildad, combinando escritorio con territorio y acordando con la gente qué es lo que quiere”.

En el caso de Chilpancingo, subrayó que los ciudadanos requieren “lo más básico, importante y elemental: agua potable”, así como un mejor sistema de drenaje.

Salgado también ofreció constituir a la sierra como la octava región económica y se comprometió a que “nunca más estará abandonada”.

Dijo que se destinarán recursos para carreteras en la sierra, las cuales serán construidas por la población beneficiaria, bajo el mismo esquema que se implementa en Oaxaca.

El candidato a gobernador por Morena lanzó también un llamado de unidad a sus compañeros que aspiraron a abanderar el proyecto.

Recordó que él estuvo de acuerdo en someterse a la encuesta y se comprometió en apoyar a quien resultara ganador.

“En Morena nos peleamos, nos decimos cosas como en la familia, pero llega un momento en que ya, ahorita vamos a salir unidos todos, eso ya pasó, no quiero pleitos en Morena, el que quiera pleito en Morena que le dé para el PRI, a otro lado, aquí no va a haber pleitos”, sentenció.