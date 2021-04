Morena y Félix Salgado anuncian nueva impugnación ante cancelación de la candidatura a gobernador

Ciudad de México; a 13 de abril de 2021.- Félix Salgado Macedonio y el partido Morena anunciaron que impugnarán nuevamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantener la cancelación de su candidatura a gobernador.

La tarde de este martes, el Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos el dictamen por el cual ratificó su decisión de quitarle la candidatura al aspirante de Morena.

Tras conocer el resultado, Salgado Macedonio y el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, ofrecieron un mensaje en el campamento que sus simpatizantes instalaron afuera del INE.

“Para tener autoridad política hay que tener autoridad moral”, aseveró el dirigente partidista desde el templete.

Criticó que para el INE “son suficientes menos de 20 mil pesos para cancelar el derecho constitucional a votar y ser votado”.

“Es una falta gravísima que atenta contra los principios democráticos de equidad y transparencia, que por ocho publicaciones hechas con el celular digan que es una precampaña no reportada, nos acusan de haber mentido y simulado, eso es absolutamente falso y sus argumentos caen por su propio peso (…), quieren que el pueblo de Guerrero crea sus mentiras y la farsa que han montado”, expuso.

Después recordó que el fundador de Morena y actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “también sufrió ataques, mentiras y robos” como el que hoy enfrente Salgado Macedonio.

Por ello, siguiendo su ejemplo, convocó a todos los mexicanos a unirse y movilizarse por la vía pacífica en defensa de la democracia.

Además, anunció que su equipo de abogados impugnará la decisión del INE ante el TEPJF.

“Son momentos definitivos para nuestra patria (…), ¡ánimo, compañeros!, la lucha apenas comienza y vamos a demostrarles la fuerza del pueblo de México que ya decidió; en la Cuarta Transformación el pueblo manda y en México tenemos mucho pueblo”, sentenció.

Posteriormente, Félix Salgado Macedonio tomó la palabra para agradecer la solidaridad de los ciudadanos y anunciar que las próximas acciones legales que emprenderá para recuperar la candidatura que, dijo, le pertenece al pueblo.

Afirmó que el debate ocurrido al seno del Consejo General del INE “va a pasar a la historia” por “las incongruencias de algunos consejeros” que “cometieron una injusticia al pueblo”.

Señaló que los consejeros “mañosamente” abrieron la posibilidad de sustituirlo como candidato de Morena en un plazo de 48 horas, posibilidad que fue rechazada por sus seguidores.

“Yo le digo al INE que también su tiempo está contando, porque el INE también se tiene que ir y va a caer”, sentenció el senador con licencia.

Después anunció: “Por supuesto que vamos a impugnar su arbitraria decisión en cuanto nos notifiquen”.

Salgado acusó que durante la sesión del Consejo General del INE se dieron “muchas falsedades, mentiras e incongruencias”.

“Un consejero me dijo delincuente y eso es grave”, señaló, pues con esa afirmación violaron su derecho de presunción de inocencia.

“Eso se llama violencia política, violentaron mis derechos humanos”, aseveró.

Sin embargo, destacó que de él se puede decir cualquier cosa, menos que es ratero o corrupto, como algunos consejeros del INE.

“Yo ando con la frente en alto, no me ando escondiendo”, sentenció.

Después se refirió al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, como “un señor cínico y desvergonzado”

Salgado Macedonio informó que se mantendrá en la lucha por la vía jurídica y la movilización pacífica.

Confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le devolverá la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena.

“Sí me la van a regresar, no hay plan B, no hay”, indicó.