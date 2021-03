Mejoras al servicio de Salud, atención al campo e infraestructura carretera, ofrece Félix Salgado en Tierra Caliente

Pungarabato, Gro; a 18 de marzo de 2021.- Medicinas gratuitas para personas con enfermedades crónico-degenerativas, reconstrucción de carreteras en mal estado y mejores apoyos para potenciar el campo, fueron algunas de las propuestas que Félix Salgado Macedonio llevó ante cientos de calentanos.

El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero visitó este jueves Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato.

Cientos de ciudadanos se dieron cita en el zócalo de esta ciudad para escuchar las propuestas del abanderado morenista y refrendar su respaldo a la Cuarta Transformación.

En un diálogo fraterno con el pueblo, Salgado Macedonio recordó sus orígenes en ese municipio y la lucha de su familia contra la pobreza.

“Ustedes me conocen, saben de dónde soy originario, de Las Querendas; yo nací en esta calle, ahí vivía mi padrino Chico García, él fue el que me puso Félix y él fue el que me sacó, no quería salir (en el parto), venía con dificultad”, relató.

Comentó que su difunta mamá, Aurora Macedonio, tuvo 14 hijos y luchó, como hacen todos los campesinos, para sacar adelante a su familia desde el origen más humilde.

“Yo iba a la escuela caminando, desde Las Querendas hasta Altamirano, ida y venida, primaria y secundaria, porque no tenía burro y así me iba caminando con ocho libros en la espalda; yo sé lo difícil que es para un niño rural hacer escuela, por eso traigo esa sensibilidad, porque vengo desde abajo, porque soy hijo de campesino, de ejidatario, soy su gente, paisanos y paisanas, por eso vengo a pedirles su apoyo para ser gobernador, porque no les voy a fallar, porque los voy a apoyar, porque amor con amor se paga”, expuso Salgado Macedonio.

Como gobernador, dijo que atenderá todos los días a los ciudadanos que acudan a buscarlo en los municipios y siempre tendrá algo qué ofrecerles.

“Los vamos a atender como antes, como atendía el General Lázaro Cárdenas a su gente y voy a ir a todos los municipios a preguntarles qué obra quieren, qué les urge”, apuntó.

Les ofreció la reconstrucción de carreteras que se encuentran en mal estado y la construcción de nuevas vías de comunicación con concreto hidráulico, obras que se ejecutarán bajo el esquema que opera en Oaxaca, con mano de obra ciudadana para genera autoempleo.

Asimismo, ofreció la construcción de más escuelas, centros de salud y una clínica de hemodiálisis en la región Tierra Caliente, ya que actualmente los pacientes tienen que acudir hasta el municipio de Iguala para recibir esta atención.

Félix Salgado se comprometió también a equipar el Hospital Regional de Coyuca de Catalán con médicos especialistas.

Además, propuso el levantamiento de un censo para identificar a todos los enfermos de padecimientos crónico-degenerativos, como cáncer, hipertensión y otros males, para que cada mes reciban en su domicilio el medicamento que requieren de manera gratuita.

Dijo que se llevarán brigadas médicas a las comunidades apartadas, mediante un hospital rodante de especialidades.

“La gente no tiene dinero y por eso se muere, la salud es lo primero y vamos a atenderla con presupuesto”, refrendó.

En el tema agrícola, anunció que pedirá a la Conagua que no le cobre a los campesinos por el uso del agua, ya que el gobierno del estado asumirá ese compromiso

Su objetivo, dijo, es retomar las estrategias del General Lázaro Cárdenas para “potencializar el campo”, como el otorgamiento de créditos a campesinos.

“Servir a la gente es una misión, un objetivo, es algo bonito y sagrado que te da una gran satisfacción”, expresó Félix Salgado.

*Priistas respaldan a Salgado Macedonio

Priistas del municipio de Ajuchitlán se sumaron este jueves al proyecto político que encabeza Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador por Morena.

Durante el mitin que realizó en Ciudad Altamirano, un grupo de priístas se acercó a la tarima para pedir la palabra.

“Me siento a gusto de estar aquí con el mejor candidato a gobernador, Félix Salgado Macedonio, gracias por recibirnos y abrirnos la puerta, nosotros venimos de otro instituto político que prefiero omitir su nombre, pero hoy tomamos la mejor decisión de apoyar al mejor hombre de la Tierra Caliente, el que va a ser el gobernador de nuestro estado de Guerrero (…), el pueblo decidió que él va a ser el gobernador y estamos aquí, puestos con él, hasta la victoria”, expresó uno de ellos.

Posteriormente, Salgado Macedonio explicó que se trata de un grupo de priistas de Ajuchitlán que decidió incorporarse al proyecto de Morena.