Mario Moreno encabeza el mejor proyecto para Guerrero, expresan más aliados de Morena y MC

*Les dio la bienvenida a quienes en Costa Chica decidieron adherirse a su propuesta de gobierno

Juan R. Escudero y Tecoanapa, Gro; a 18 de mayo de 2021.- En su recorrido por la región Costa Chica de Guerrero, el candidato de la alianza PRI-PRD Mario Moreno Arcos recibió la adhesión de líderes políticos de Movimiento Ciudadano y del partido Morena, quienes ven en su proyecto, el mejor futuro para Guerrero.

En Tierra Colorada, acompañado del candidato del PRD a la alcaldía de Juan R. Escudero, Israel Hernández Espinoza, recibió el respaldo del coordinador regional de MC en Costa Chica Noé Acevedo Flores y la candidata de MC a la alcaldía municipal Leylanni Yatzel de la Cruz Hipólito.

“Nos sumamos al resto de miles de ciudadanos libres que queremos un mejor futuro para Guerrero, con Mario Moreno Arcos al frente, sin duda este 6 de junio ganaremos”, dijo Noé Acevedo.

También se dirigió a la militancia perredista y a sus compañeros de MC para decirles: “Mario es la mejor opción, Guerrero necesita políticos serios, comprometidos, que garanticen estabilidad, seguridad y tranquilidad a nuestro estado” apuntó.

Se sumaron, además, Valentín Rafaela Solís, exdiputado local y Fermín Hipólito Nava, quien iba en la planilla municipal como candidato a síndico por MC.

Posteriormente, en la cabecera municipal de Tecoanapa, en el evento con la militancia priista, recibió la adhesión de Alfredo Casarrubias Moctezuma, ex candidato de MC, Damián García Cruz, ex precandidato de Morena a la alcaldía municipal y Justino Trinidad, regidor del PRD.

En su mensaje Moreno Arcos reiteró que en su proyecto caben todas y todos los guerrerenses, por eso “todos los que fueron y son candidatos de MC en Costa Chica se están incorporando a este proyecto, porque este un proyecto serio por Guerrero” sentenció.

“Yo no tengo que andar cantando para que me vean y me escuchen, Mario Moreno es un hombre de propuestas, de trabajo, no ando haciendo show, vengo a hacer compromisos con la gente” dijo a los miles de habitantes que se congregaron en torno suyo.

Señaló también que lleva 25 años participando en política y “no ha tenido que andar haciendo el ridículo en ninguna parte”, porque no se dedica a eso, “yo me he conducido con seriedad y respeto, no soy una botarga de nadie” recalcó.

Finalmente, acompañado además del líder campesino Sebastián de la Rosa y del líder ganadero Atalo Niño, así como las candidatas a diputadas local, Lenny Salmerón y federal, Greta Ventura, Moreno Arcos pidió a todas y todos acudir a votar el próximo 6 de junio al señalar que los únicos votos que cuentan son los que entran a las urnas y les recordó que deben votar por todos los candidatos del PRI o en su caso, los que sean del PRD por los del PRD. Cuatro de cuatro, es la consigna.