Los convoco a un acuerdo por la no violencia y construir un camino de paz para Guerrero: Ruth Zavaleta 

Acapulco Gro; a 19 de mayo de 2021.- “Hoy la violencia y autoritarismo son la mayor amenaza, nuestro estado no podrá levantarse si no logramos la pacificación, los convoco a un gran acuerdo por la no violencia no se trata de perdonar y olvidar, por el contrario, se trata de construir un camino de paz” expresó la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano Ruth Zavaleta Salgado al asistir al segundo debate público organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Durante el primer segmento, Ruth Zavaleta destacó que impulsará el programa de “Guerrero Emprendedor” para invertir en las siete regiones del estado en el cual se hará un acuerdo con todos los presidentes municipales de los 81 municipios para revisar el presupuesto y destinar el 60% del recurso para desarrollar cada una de las comunidades, además de buscar a la cámara de empresarios para presentarles un proyecto que busca reactivar la economía de Guerrero.

Asimismo, impulsará el Guerrero feminista donde se incluirá a las mujeres que son económicamente activas para aumentar el 2.2 por ciento del ingreso del capital de manera inmediata para mejorar la estabilidad económica del estado.

Por otra parte, la abanderada naranja señaló que su gobierno será transparente, inclusivo y paritario, donde se tiene que cambiar una serie de normas para que no exista la corrupción, así como también los ciudadanos se deben de comprometer en romper el pacto de complicidades que impide que haya gobernabilidad y gobernanza en la administración pública.

Mencionó que Guerrero es el lugar más peligroso para que los periodistas y activistas sociales realicen sus funciones de trabajo, por lo que en su gobierno habrá protección para que trabajen de manera tranquila y se convocará a una reunión semanal para que emitan opiniones sobre lo que está mal en Guerrero para poder llevar a cabo otras acciones.

En cuanto al problema del agua, Ruth Zavaleta enfatizó que cerca de un millón de guerrerenses no cuentan con el servicio del vital líquido, por lo cual trabajará en conjunto con los presidentes municipales de cada municipio para crear infraestructura, además de un plan estratégico que permita construir presas de pozos de absorción para captar agua de la lluvia, así como también concientizar a los ciudadanos sobre el uso racional del agua potable.