La música y la alegría de los jóvenes será fundamental en la campaña electoral: Mario Moreno

*Los jóvenes, comprometidos con Mario Moreno porque es un hombre que cumple su palabra.

Chilpancingo Gro; a 14 de abril de 2021.- Entre música y porras, el encuentro que el candidato de la alianza PRI-PRD Mario Moreno Arcos tuvo con los jóvenes de Guerrero, quienes tras escucharlo hicieron el compromiso de “llevar el mensaje de Mario a las comunidades” para que toda la gente conozca las propuestas del aspirante y asegurar la victoria del 6 de junio.

Tras el mensaje de Libertad Gallardo, coordinadora del proyecto “Jóvenes con Mario”, Moreno Arcos señaló: “hoy yo quiero ser el parteaguas, se los digo muy claro, quiero ser el parteaguas de un antes y un después, quiero que después de Mario Moreno haya un relevo generacional, debe haber un relevo generacional” planteó como parte de su proyecto hacia la juventud de Guerrero.

En la reunión con los líderes juveniles en el estado, Gris Molina, coordinadora de los jóvenes en Costa Chica, quien destacó el valor y la importancia de la cultura, las tradiciones de los pueblos, le pidió a Moreno Arcos impulsarlo, en tanto Marco Pedro Gómez Pérez, coordinador de activismo digital, señaló como en cuanto lo escuchó y trató, quedó convencido que Moreno Arcos es la mejor opción para gobernar Guerrero.

“Que llevemos el mensaje del candidato a los lugares donde no se llega, a esas comunidades donde no llegan apoyos, donde no llegan proyectos que la gente necesita” puntualizó Gris Molina, quien además, llamó a hacer eco y difundir las propuestas del candidato “que todo el mundo las conozca”.

Libertad Gallardo como coordinadora de los “Jóvenes con Mario”, agradeció al aspirante la integración de este sector poblacional a su proyecto de campaña. “Decirle contador, que los jóvenes no estamos al cien en su proyecto, estamos al mil, trabajando día con día. Y decirle que los jóvenes hoy somos la clave para un mejor estado y somos la clave que lo va a llevar al triunfo contador y esto va por su proyecto, por Guerrero y por los jóvenes” aseveró.

En respuesta a las muestras de apoyo y el entusiasmo que demuestran los jóvenes en cada evento de campaña, Moreno Arcos pidió replicar su mensaje con ese mismo ánimo; “ayúdenme mucho en la campaña hay que darle alegría a esta campaña” y agregó, “la idea es esa que me ayuden, que ustedes sean el efecto multiplicador, porque esa alegría de esa música a mí me contagia, yo soy un hombre que me encanta la música”.

El abanderado de la coalición PRI-PRD, llamó a los presentes a participar de manera activa en el siguiente proceso electoral para abonar al cambio que se necesita en Guerrero.

“Necesitamos darle rumbo, certidumbre a este estado, necesitamos generar condiciones para que ustedes como jóvenes tengan perspectivas hacia el futuro, viables, realizables, opciones reales, eso es lo primero, dos que haya oportunidades para los jóvenes, que sientan que en Mario Moreno pueden confiar, porque van a poder tener ustedes opciones hacia el futuro” puntualizó.