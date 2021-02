Hemos hecho lo necesario para ganar la encuesta y ser candidato de la alianza: Evodio Velázquez

Chilpancingo Gro; a 01 de febrero de 2021.- “Puedo ganar la encuesta, estoy convencido que hemos hecho todo lo necesario, me siento listo, me siento fuerte, me siento bien, vamos a ganar y vamos a encabezar esta alianza con mucha humildad frente al pueblo de Guerrero”, aseguró Evodio Velázquez Aguirre a 4 días de arrancar la encuesta que definirá al representante de la alianza PRD – PRI rumbo al gobierno de Guerrero.

Durante una conferencia de prensa en las oficinas del PRD estatal, el aspirante del sol azteca puntualizó que han hecho una labor de unidad, “una unidad real que tiene hoy el PRD con todos sus grupos; además somos prioridad para el PRD nacional y estaremos en el cuidado y la observancia para que todo se lleve con gran transparencia, no estamos apostando a que se manche este proceso que hemos cuidado con nuestros aliados del PRI y por eso creemos que vamos a llegar muy bien al fin de semana, para que se levanten las encuestas pertinentes y el próximo 10 de febrero ya tengamos candidato de la alianza”.

Añadió que ha dialogado con el candidato del PRI, “para cuidar las formas, para que se haga un trabajo respetuoso y las encuestas digan lo que quiere el pueblo de Guerrero. Yo me siento listo, preparado, consciente y sobre todo creo que es una gran oportunidad para que el PRD pueda volver a encabezar un proyecto ganador para el estado de Guerrero”.

Sobre las medidas preventivas dictadas por el Instituto Electoral de Guerrero ante el incremento de los casos de Covid19, Velázquez Aguirre dijo que ha sido muy cuidadoso, por lo que ha realizado sus reuniones con estructuras regionales vía Zoom y las que ha tenido de manera presencial han sido “con todas las precauciones debidas, porque no podemos arriesgar la vida de nadie. Ocuparemos los medios de comunicación y las redes sociales que son fundamentales”.

Por la tarde el también coordinador de estructuras y unidad del PRD se trasladó a Iguala, donde ofreció otra conferencia de prensa y se reunió con militantes de la zona Norte, a quienes pidió fortalecer las actividades partidistas e invitó al festejo virtual que tendrá por motivo de su cumpleaños, este martes a las 19:00 HRS, a través de su página de Facebook.