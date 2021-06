Evelyn Salgado ya es la gobernadora electa de Guerrero

Chilpancingo Gro; a 13 de junio de 2021.- Evelyn Salgado Pineda recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa de Guerrero; en su primer mensaje, llamó a los guerrerenses a dejar de lado las diferencias políticas y partidistas, para caminar en unidad.

Este domingo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) entregó la constancia de mayoría a Salgado Pineda, tras finalizar el cómputo de votos.

Después de recibir el documento, la abanderada de Morena encabezó un mitin afuera de la sede del IEPC.

“¡El pueblo unido jamás será vencido!”, gritó en el arranque de su mensaje; la consigna fue repetida por cientos de simpatizantes que acudieron a celebrar la victoria.

“Este día se consolida el triunfo de la democracia en nuestro estado, el pueblo de Guerrero votó en libertad por un cambio verdadero, con la esperanza de la llegada de la Cuarta Transformación y desde aquí reitero mi compromiso con todas y todos ustedes: ¡No les voy a fallar, no tengo derecho a fallarle a mi pueblo de Guerrero!”, sentenció desde el templete.

Señaló que Morena tuvo “todos los obstáculos y el viento en contra” en este proceso electoral.

Por ello, los ciudadanos se organizaron en “un gran movimiento social” para defender la voluntad popular e hicieron “una revolución pacífica en las urnas”.

“Prueba tras prueba, obstáculo tras obstáculo, llegamos fuertes y unidos para enfrentar a la madre de todas las batallas; me llena de alegría y orgullo decirlo el día de hoy ante todos ustedes: ¡Sí se pudo! Hoy estamos de pie, hoy estamos fuertes, con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza”, expresó.

Subrayó que el movimiento va más allá de cualquier color, ideología o proyecto personal.

Se trató, dijo, de una demostración de que “nada ni nadie puede contra la voluntad del pueblo de Guerrero”.

Después del proceso electoral, Evelyn Salgado señaló que viene “una nueva etapa, una era de reconciliación, de unidad entre todas y todos los guerrerenses”.

Por ello, hizo “un llamado respetuoso a dejar de lado cualquier diferencia política o partidista que nos divida”.

“Con humildad, los invito a sumarnos en un mismo proyecto, que tenga como prioridad el bienestar de todas y todos los guerrerenses”, expresó.

Guerrero, dijo, merece liderazgos que propongan, que construyan y que garanticen la estabilidad social por encima de cualquier interés personal o de grupo.

Como gobernadora, garantizó que trabajará para todos los guerrerenses, sin distingos ni privilegios.

“Este será un gobierno cercano a la gente, de puertas abiertas, horizontal e incluyente, que se regirá bajo las directrices ideológicas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Guerrero, combatiendo como nunca la corrupción, los excesos y la desigualdad social”, ofreció.

Afirmó que Guerrero será un referente de austeridad republicana, transparencia y honradez, entregando siempre cuentas claras al pueblo.

Como primera gobernadora de Guerrero, dijo que abrirá la puerta para que más mujeres ocupen ese espacio, porque demostrará que las mujeres sí pueden.

En su mensaje, recordó la deuda histórica que tienen los gobiernos con los pueblos indígenas y afromexicanos y con la gente de la sierra.

A ellos les dijo que no estarán solos y que trabajará de manera incansable para que la Cuarta Transformación llegue “hasta el último rincón”.

También evocó la figura de Andrés Manuel López Obrador, a quien se refirió como un gran referente y el mejor presidente que ha tenido nuestro país.

Destacó que, con López Obrador, México recuperó la esperanza de transformarse en una nación más justa y equitativa.

“Lo mismo habrá de suceder en Guerrero, lo que hoy es una gran esperanza se convertirá en una realidad de justicia para nuestro pueblo”, se comprometió.

Evelyn Salgado agradeció la presencia de su madre, María de Jesús Pineda Echeverría y de su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, a quien le dijo: “Esta lucha y este triunfo también es tuyo”.

Salgado Macedonio también dirigió un mensaje desde el templete, para agradecer el respaldo popular.

“Que la alegría continúe, ya ganamos, ganamos todos, este es el triunfo de ustedes, es el triunfo del pueblo de Guerrero, somos un equipo, somos una familia muy fuerte llena de cariño y llena de amor”, expresó.

Destacó que Morena no colocó anuncios espectaculares ni derrochó millones en publicidad electoral.

“Queda ahora escrito en la historia de Guerrero que ya no son los espectaculares los que hacen a los gobernantes, es el pueblo, es abajo, es a ras de piso, eso es, ya no los espectaculares, ya no el derroche de plásticos que tanto lastiman al medio ambiente, a la ecología y a lo visual, eso ya, ya chole”, expuso.

Asimismo, hizo hincapié en que Guerrero tendrá con Evelyn Salgado a su primera mujer gobernadora, quien además es joven.

“El reto que tiene Evelyn es que todos los ojos del país van a estar puestos en ella como gobernante, tiene una gran responsabilidad: Demostrar que las mujeres y los jóvenes sí pueden”, apuntó.

Salgado Macedonio anunció una gira de agradecimiento por los municipios a los que no alcanzaron a ir durante la campaña, la cual comenzará en la región Montaña.