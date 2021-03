“Este arroz ya se coció”, afirma Félix Salgado

Acapulco Gro; a 24 de marzo de 2021.- El candidato de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, afirmó que su triunfo en la contienda es prácticamente un hecho, porque los guerrerenses se han volcado “como nunca” en respaldo a su proyecto político.

Este miércoles, el abanderado morenista visitó el puerto de Acapulco como parte de su gira proselitista.

Por la mañana encabezó un mitin en el parque de la colonia La Laja y por la tarde estuvo en Mozimba.

Entre otras propuestas, ofreció la compra de un barco camaronero, pues señaló que actualmente llegan embarcaciones procedentes de Sinaloa, se llevan los productos marinos de las costas de Guerrero y posteriormente los venden a precios elevados.

También dijo que destinará presupuestos justos en los que serán los ejes prioritarios de su gobierno: seguridad, educación, salud, campo y economía.

En su mensaje, aclaró que no impondrá candidatos para los diferentes encargos de representación popular.

Subrayó que él mismo se sometió a tres encuestas para obtener la candidatura a gobernador y que siempre ofreció mantenerse en Morena, aún si la encuesta no lo favorecía.

“Con muchos trabajos salió la candidatura a gobernador, estuvo cardiaca, fue difícil y muy complicada, pero dicen que lo que cuesta trabajo tiene sabor a gloria”, expresó.

Por ello, insistió en que no intervendrá para imponer candidatos, porque Morena es un partido democrático donde el pueblo decide.

“A mí no me impusieron, no vengo por dedazo, fue lo que el pueblo de Guerrero dijo y aquí en Acapulco será lo que el pueblo de Acapulco diga (…) y así en todos los municipios (…), yo no voy a registrar a ningún candidato ni candidata, lo que yo estoy haciendo es campaña para ganar la gubernatura del estado”, sentenció.

A los aspirantes que están participando en las encuestas les deseó “suerte” y los convocó a permanecer en Morena si no son favorecidos con la candidatura.

“Si quedan bien y si no, también, nada de que me voy a otro partido, eso es chapulineo, eso no puede ser en Morena; ya me han marcado muchos compañeros que no han quedado (como candidatos), se me han acercado y me han dicho: toro, no quedé, pero estoy contigo hasta el final”, expuso Salgado Macedonio.

Subrayó que la participación en el proyecto de la Cuarta Transformación debe ser “por convicción, no por conveniencia”.

Su objetivo, dijo Salgado Macedonio, será convertirse en “el mejor gobernador que ha tenido Guerrero”. Por ello, dijo que no se detendrá a “pelear con nadie” ni responderá “a la guerra sucia y la guerra negra”.

En ese sentido, afirmó que conoce todas las estrategias de “los de enfrente”, pues tiene “infiltrados” que le informan sobre los actos de provocación que van a realizar en su contra.

“Todo lo que platican, todo me lo dicen (…), pero tenemos un gran equipo y entre todos nos cuidamos”, dijo.

Después, en Mozimba, sostuvo que no tiene problemas “con nadie” y que su campaña se desarrolla de manera pacífica.

“Nunca como ahora había sentido tanto cariño, tanto aprecio, tanta movilización y tanta organización, por eso les digo, compañeras y compañeros, este arroz ya se coció, vamos a ganar la gubernatura”, sentenció.