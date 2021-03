Es un peligro para todos que Félix Salgado sea candidato al gobierno de Guerrero: Ruth Zavaleta

Por: Enrique Villagómez/Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 18 de marzo del 2021.- La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Guerrero, Ruth Zavaleta Salgado, calificó como peligroso que Félix Salgado Macedonio sea candidato al gobierno del estado, pues dijo que representa los peores vicios y delitos contra las mujeres.

“Esa candidatura ofende a la sociedad nacional que el presidente de la república haya defendido a un candidato que está acusado del delito de violación en contra no solo de una sino de varias mujeres, a las cuales, en lugar de hacerles justicia, les hicieron una campaña negativa para desprestigiarlas, desconocerles su denuncia y denigrarlas”, acusó.

La exdiputada federal por el PRD insistió en que es “indignante para toda la sociedad el que Félix Salgado sea candidato, sobre todo porque es una persona violenta que solo genera más violencia”.

“Una persona que no respeta y que no garantiza el derecho de las mujeres, genera y promueve que todos los demás o quien quiera haga lo mismo”, dijo.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la candidata a la gubernatura del estado por el Partido Movimiento Ciudadano exigió la destitución inmediata de la alcaldesa morenista Adela Román Ocampo, por incurrir en una violación flagrante a la ley electoral, al señalar que el beneficio de la vacunación se debe a la bondad del presidente López Obrador y a su gobierno.

“La presidenta debe ser destituida inmediatamente. La presidenta cometió un delito porque esta haciendo uso de los recursos públicos que son las vacunas que se compran con recursos públicos para hacer campaña y estar promoviendo a su partido”, sentenció.

Zavaleta Salgado quién es oriunda del poblado de Tepecoacuilco que se localiza en la zona norte del estado, pero que toda su vida profesional y política la ha desarrollado en la Ciudad de México, afirmó que lleva más de 20 años haciendo campaña con diferentes actores políticos, y que las cosas en Guerrero siguen igual o peor cada día, por lo que “le indigna ver tanta pobreza en sus recorridos, mientras los políticos siguen robándose los recursos públicos”.

“Lo que pasa en Guerrero no es normal. No se puede seguir haciendo oídos sordos ni estar ciegos ante tanta desigualdad social que se tiene. Pero creemos que, a pesar de todo se pueden generar condiciones para que las cosas sean diferentes”, dijo.

Acompañada por el Coordinador Estatal de MC Adrián Wences Carrasco, así como por el Coordinador de la Comisión Operativa municipal Julián López Galeana y del candidato a la alcaldía de Acapulco Ramiro Solorio Almazán, la ex jefa delegacional en Venustiano Carranza, Ruth Zavaleta Salgado, aseguró que no solicitará seguridad personal durante su campaña, y tampoco dijo que no tiene ningún motivo para reunirse con el gobernador Héctor Astudillo, porque ahora es candidata y no funcionaria como en otros tiempos.