El PRI-PRD representa “lo más grotesco, lo más grosero y lo más bajo de la política”, afirma Félix Salgado

Acapulco Gro; a 26 de mayo de 2021.- El senador con licencia Félix Salgado Macedonio cuestionó quiénes son los verdaderos “socios y aliados” del candidato del PRI-PRD a la gubernatura, Mario Moreno Arcos, que se han dedicado a amenazar al pueblo para que no apoyen a Morena.

Este miércoles, el legislador acompañó la gira proselitista de su hija Evelyn Salgado Pineda, candidata a gobernadora por Morena.

Desde la cancha de la CROM, advirtió que en el PRI-PRD están “amenazando a la gente” para que apoyen a Mario Moreno Arcos y a los candidatos de esa alianza.

“Creen que ayudan (a Mario) amenazando a la gente, creen que lo están ayudando, (pero) lo están perjudicando; que alguien le hable, que alguien le diga que no es así, que, al contrario, se está evidenciando al estar amenazando (a la gente), advirtiendo que no vayan al mitin, que no hagan política, que se aplaquen, que no salgan”, expuso.

Afirmó que de esa manera “se está haciendo público quiénes son los aliados de Mario Moreno, quiénes son los que le están ayudando y para quién va a gobernar”.

Salgado Macedonio aseveró que Mario Moreno Arcos “representa lo más grotesco, lo más grosero, lo más bajo” de la política “y ahorita se están descarando y lo están demostrando”.

El proyecto del PRI-PRD, aseveró, “es el de la corrupción”.

El senador con licencia también criticó la “campaña tan torpe” de Mario Moreno, quien no ha repuntado en las encuestas.

“Pero lo más torpe”, dijo, “es que un hombre se ponga a pelear con una mujer”, ya que el priísta se ha lanzado contra la candidata de Morena, Evelyn Salgado, quien se encuentra a la cabeza de las preferencias electorales.

“El hombre está derrotado, lo dicen las encuestas, no lo digo yo; Evelyn va para arriba y Mario Moreno para abajo”, sentenció Félix Salgado.

El ex alcalde de Acapulco también aprovechó para responder la afirmación de Mario Moreno, de que a Evelyn “se la sacaron de la manga” como candidata.

Aclaró que el pueblo la eligió mediante tres encuestas, a diferencia del candidato del PRI-PRD, que nadie sabe cómo lo designaron.

“Evelyn no es sacada de la manga, ella fue electa por encuesta; al Mario Moreno, derrotado ¿A él quién lo puso? ¿De dónde lo sacaron? A él se lo sacaron del calzón”, sentenció.

Señaló que Moreno Arcos no ha repuntado en la preferencia electoral e incluso “trae la cara de noqueado” en los anuncios espectaculares que colocó por todo el estado.

También se burló de la “desesperación” del candidato del PRI-PRD, que para ganar puntos ha ofrecido “todo gratis”.

“Fertilizantes gratis para todos, agua que cae del cielo, gratis, aire gratis, todo gratis ¿Habían visto a un candidato que anduviera dando todo gratis? Imaginen a alguien que vende su producto y que diga gratis ¡Ah caray! ¿Y por qué gratis? Gratis, pero… ¿A cambio de qué?”, cuestionó.

En otro punto de su intervención, Félix Salgado comparó la contienda por la gubernatura con un duelo de box, donde los árbitros hacen todo para favorecer a un peleador.

Detalló que el primer round lo peleó él y lo descalificaron, porque Mario Moreno “se cansó y pidió ayuda al árbitro”.

En el segundo round, su hija Evelyn Salgado “subió al ring” para dar la batalla contra el PRI-PRD y contra “la mafia” que conforman el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Es una mafia, son mafiosos que están asociados y que están bien empoderados, contra ellos estamos peleando, no contra el boxeador, sino contra toda la mafia”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que Mario Moreno está “cansado, prácticamente derrotado (…), noqueado, todo jodido, atolondrado”, a pesar de que cuenta con el apoyo del INE y del TEPJF.

Las amenazas del PRI-PRD contra la ciudadanía, dijo Félix Salgado, son “actos desesperados” que demuestran que Morena ganará la contienda.

“El pueblo va a decidir libremente, el pueblo es sabio (…), la decisión está en ustedes, la decisión está en el pueblo; sosténganse, manténganse firmes, para adelante, vamos a lograr los más caros anhelos del pueblo de Guerrero y va a llegar la Cuarta Transformación”, expresó Salgado Macedonio.