“El INE se equivocó con Guerrero, no nos vamos a dejar”, advierte Félix Salgado

*“No estás solo”, le refrendan los pueblos de la sierra y de la Costa Grande

Tecpan Gro; a 26 de marzo del 2021.- “Es un atentado a la democracia”, afirmó Félix Salgado Macedonio sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar su registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero; anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) y que se realizarán acciones pacíficas de protesta en todo el estado.

La mañana de este viernes, Salgado encabezó un evento en Tecpan de Galeana, a donde acudieron cientos de ciudadanos de la sierra y de este municipio de la región Costa Grande.

“¡No estás solo, no estás solo, no estás solo!”, le refrendaron los pobladores que llegaron a ratificarle su respaldo.

Salgado Macedonio agradeció las muestras de solidaridad y anunció que, a partir de este viernes, se realizarán acciones de resistencia civil pacífica en todas las regiones del estado.

Aseveró que el INE se extralimitó en sus funciones al cancelar su candidatura, porque no es juez que califica la elección, sino árbitro que “se pone en medio para regular la campaña”.

“Lo que está haciendo el INE es colocarse a favor de la mafia, intereses oscuros están moviendo todo esto para que no lleguemos a la democracia en Guerrero, pero se equivoca el INE, se equivocó el INE con Guerrero, porque Guerrero es único en el país y les vamos a demostrar quién es Guerrero, aquí se picaron el ojo con nosotros, no nos vamos a dejar, vamos a luchar y vamos a hacer valer la voluntad popular”, sentenció.

Además, confirmó que su equipo de abogados y el partido Morena presentarán una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Si no hay institución que respete la democracia, nosotros, el pueblo, la vamos a hacer respetar; no hay paso atrás, todo hacia adelante”, reafirmó Salgado Macedonio.

El abanderado morenista aclaró que, hasta este momento, no ha recibido la notificación oficial del INE sobre la cancelación de su candidatura, ni en su correo electrónico ni en su domicilio.

Detalló que mantiene monitoreo permanente en ambas vías y que, tan pronto sea notificado, suspenderá sus apariciones públicas de campaña política y se mantendrá, junto a sus abogados, en la lucha legal.

Félix Salgado dijo que está seguro de que el TEPJF le devolverá la candidatura a gobernador por Morena y en cuanto eso suceda, reactivará su campaña proselitista.

Mientras tanto, convocó al pueblo a movilizarse “el doble, con cartulinas, con mantas de protesta en contra de la acción arbitraria y antidemocrática del INE”.

Llamó a que las protestas se realicen por la vía pacífica, dentro de la ley, sin bloqueo de carreteras, tomas de casetas ni edificios públicos.

“No bloqueos, no tomas, nada de eso, eso no le gusta a la gente, eso le lastima a la gente”, apuntó.

La única presencia en las casetas de peaje será para “informar a la gente” a través de volantes que serán elaborados por la propia ciudadanía, ya que no será propaganda ni campaña política, sino una acción de protesta popular.

“Se tiene que respetar la voluntad popular, la decisión del pueblo, no nos pueden quitar siete consejeros que sesionaron en línea y que no son de Guerrero”, apuntó.

Sobre el argumento por el cual el INE le retiró la candidatura, Salgado Macedonio explicó que fue por no presentar gastos de precampaña.

“¿A qué horas Morena me dijo que era precandidato? ¿A qué horas registró Morena precandidaturas? No lo hizo y por lo tanto no hubo precampaña”, reviró el aspirante a la gubernatura.

Además, informó que el INE le entregó una clave para reportar gastos apenas el 04 de marzo, por lo que no había manera de presentar ninguna información financiera antes de esa fecha.

“Es falso eso (de que me acusan), es pura jalada, como dijo Andrés Manuel López Obrador, nada más están buscando cualquier pretexto para quitar al (candidato) que no les gusta; miren la guerra sucia y cuanto lodo me han echado y aquí estoy, como el Ave Fénix, limpio su plumaje, aquí estamos y hagan lo que hagan y digan lo que digan, el 06 de junio voy a ser gobernador por decisión popular, voluntad popular”, sentenció.

Además, Salgado Macedonio anunció que la lucha popular de Guerrero se unirá a la de Michoacán, ya que el INE también les quitó a su candidato a gobernador por Morena.

“Guerrero y Michoacán son la cuna del obradorismo, no nos vamos a dejar, nos vamos a juntar con Michoacán para unir la fuerza y las acciones (…), no nos vamos a dejar, el INE cree que soy cuche, pero soy toro, creen que me van a traer como cuche en callejón, pero soy toro, no cuche”, sentenció.