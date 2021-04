Arrancan con éxito las campañas de la alianza PRD-PRI por alcaldías de Guerrero: Evodio Velázquez

Chilpancingo Gro; a 26 de abril de 2021.- Tras el arranque este sábado de las campañas por las 81 alcaldías de Guerrero, el coordinador estatal de la campaña rumbo a la gubernatura por la alianza PRD-PRI, Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que los candidatos de esta coalición iniciaron fortalecidos, en eventos con miles de gentes y con el respaldo de Mario Moreno Arcos, así como las directivas y líderes de ambos institutos políticos.

“La alianza Va Por Guerrero ha tenido una gran cantidad de personas en todos los eventos realizados en Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Zihuatanejo y Técpan. Estamos muy contentos del resultado de este arranque de campaña en todo el Estado; los municipios caminando y aquí hay una característica, aquí no hay pleitos estériles, aquí hay propuestas y trabajo, aquí no hay toma de oficinas y aquí tampoco hay golpes bajos”.

Velázquez Aguirre añadió que la alianza tiene “los mejores y las mejores candidaturas a las alcaldías, esta es una alianza ganadora que la caracteriza la congruencia, el dinamismo, la propuesta, la organización y sobre todo que estamos pisando territorio todos los días, aquí no hay pleito alguno, aquí nos hemos puesto de acuerdo construyendo la propuesta del contador Mario Moreno y nuestros candidatos”.

El exalcalde porteño recalcó que hay un empate técnico entre la candidatura de Mario Moreno y la de Morena, incluso afirmó que ya es visible una ligera ventaja del abanderado del PRD-PRI. “Hay un empate técnico ya, rebasando por un punto en algunas encuestas al partido adversario, y que se diga con toda claridad que vamos a ganar de manera contundente la elección”.

Indicó que si Félix Salgado es o no el candidato de Morena a la gubernatura a la alianza no le preocupa, “nosotros no tenemos problema, incluso hacemos un llamado al Instituto y al Tribunal Electoral para que le puedan regresar la candidatura a quien dice que le despojaron, nosotros no vamos a ganar en la mesa, vamos a ganar en el territorio, vamos a ganar con el esfuerzo de una gran militancia de ambos partidos y de la sociedad que está mirando una gran propuesta en el contador Mario Moreno Arcos”.

Finalmente, resaltó que de ir 17 puntos abajo en el inicio de la contienda por la gubernatura, “hoy estamos ya ganando la contienda, así lo debemos decir: organización, estructura y propuesta será la clave de la alianza para poder triunfar el próximo 6 de junio”.