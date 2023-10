La UAGro es de las mejores del país y está contribuyendo a la paz en Guerrero: Javier Saldaña

Anuncio

Acapulco Gro; a 04 de octubre, 2023.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán ratificó que, en la actualidad, la UAGro sigue siendo una de las mejores universidades públicas del país y la quinta con el mayor número de estudiantes, pese a tener uno de los subsidios más bajos por alumno, en los últimos años “se ha convertido en un referente de transformación, paz y humanismo para Guerrero”.

Este miércoles, Saldaña Almazán acompañado por la secretaria de Salud del Estado, Aidé Ibarez Castro, inauguró el Congreso Internacional Académico en el Marco del 49 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina, donde reiteró que su administración protegerá a los estudiantes “que son lo más importante que tenemos”.

El rector de la máxima casa de estudios recordó que los tiempos en la Autónoma de Guerrero han cambiado, que la universidad no es la de antes “la que no tenía colores, ni infraestructura ni metas; ya no estamos en los últimos lugares porque hemos trabajado con mucha disciplina para transformar a nuestra institución”.

También señaló que los resultados hablan del gran compromiso “que tenemos y la confianza que los guerrerenses han depositado en su Universidad para preparar a sus hijos; hoy estamos comprometidos para que los estudiantes den lo mejor de sí y hago un llamado para que en cada universitario, haya un humanista, porque debemos servir a la sociedad, es algo por lo que tenemos que luchar”.

El rector de la máxima casa de estudios aseguró que la UAGro está ayudando en todo Guerrero, “con sus médicos, con sus doctoras y doctores, con las campañas médicas y odontológicas y formando ciudadanos de las regiones en mayor vulnerabilidad social; la educación es igual a paz y es lo que le aportamos a la entidad”, finalizó.