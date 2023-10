Intereses partidistas e ignorancia obstaculizan integración de Las Vigas y San Nicolás como Ayuntamientos Instituyentes: Leticia Castro

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 04 de octubre de 2023.- La diputada local por Morena, Leticia Castro Ortiz, aseguró que mientras no se dejen de lado los intereses partidistas y la ignorancia legislativa siga prevaleciendo entre varios de sus pares en el Congreso, no se podrán integrar como Ayuntamientos Instituyentes a los nuevos municipios de Las Vigas y San Nicolás

Sin decir nombres y o apellidos, Castro Ortiz quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso local, señaló de manera contundente que en ese juego “perverso de intereses partidistas” se distinguen los colores amarillo y tricolor, pues cada uno de ellos ha pretendido “llevar agua a su molino” en la conformación de esos Ayuntamientos Instituyentes, olvidándose por completo de tomar en cuenta y respetar la decisión de los pobladores de dichos municipios.

A esta situación se le ha sumado -afirma la legisladora-, la ignorancia de varios de sus pares, quienes claramente desconocen la ley al oponerse para que alguien que trabaja en alguna instancia de gobierno, pueda formar parte del nuevo esquema de gobierno en esos dos Ayuntamientos.

“Me da mucha pena decirlo, pero, varios de mis compañeros legisladores incluyendo los de Morena, se oponen a que algún ciudadano pueda ser designado como integrante de esos cabildos, argumentando que la ley no lo permite, pero los que están mal son ellos porque la ley efectivamente impide que un funcionario del nivel que sea pueda ser electo para ocupar otro cargo público, lo cual claramente no aplica en esta situación porque los nuevos funcionarios no van a ser electos sino designados”.

La diputada Leticia Castro Ortiz, quien es experta en temas jurídicos y se ha caracterizado por “enmendarles la plana a muchas propuestas legas que se han presentado en el Congreso local”, se ha dado a la tarea de capacitar sobre sus funciones y responsabilidades a los integrantes de los nuevos Ayuntamientos Instituyentes como son Santa Cruz del Rincón y Nu’ Savi, con la intensión de que puedan trabajar de manera eficaz, correcta y apegada a la ley.

Castro Ortiz señaló que la integración de los dos Ayuntamientos Instituyentes que faltan (San Nicolás y Las Vigas), depende ahora de la voluntad y capacidad que tengan los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), porque el tiempo legal para hacerlo ya se cumplió y ahora requerirá de un mayor trabajo legislativo.