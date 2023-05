Expresan a Javier Saldaña su apoyo universitario de Costa Chica

Anuncio

Costa Chica Gro; a 10 de mayo del 2023.- El candidato de unidad por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, continuó este miércoles en su segundo día por la Costa Chica, donde más de 7 mil universitarios lo respaldaron para votar por su proyecto este 25 de mayo.

Los universitarios una vez más depositaron su confianza en Saldaña Almazán porque en muy poco tiempo transformó a la institución.

En su recorrido, Javier Saldaña Almazán visitó la Escuela Preparatoria No. 5 y Enfermería No. 3 de Ometepec; la Prepa No. 30 y la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2 de Cuajinicuilapa, así como las Preparatorias 34, 43 y 21 de Marquelia, Las Vigas y San Marcos.