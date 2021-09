Vídeo: Lideresa sindical de Salud amenaza a legisladora de Morena por pedir auditoria al manejo de recursos

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 15 de septiembre del 2021.- La diputada local por Morena, Yoloczin Domínguez Serna denunció en tribuna las amenazas que -vía telefónica-, le lanzo la actual dirigente sindical de la sección 36 del Sindicato de Trabajadores de Salud, Beatriz Vélez Núñez, para exigirle que no presentara un exhorto con el que se busca auditar los millonarios recursos que maneja de los trabajadores de dicho sector.

Al hacer uso de la tribuna y tras presentar formalmente el exhorto para que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realice la revisión correspondiente al manejo de los recursos financieros que corresponden al Fondo de Ahorro Capitalizable que quincenalmente aportan los trabajadores del sector salud y que administra discrecionalmente la dirigente sindical Beatriz Vélez Núñez, informó sobre la amenaza telefónica que recibió unas horas antes por parte de la propia lideresa aludida, quien con insultos le exigió no presentar la solicitud de auditoría.

La diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna quien fue reelecta por los ciudadanos para integrar la LXIII legislatura local gracias a su excelente desempeño, responsabilizo públicamente a la dirigente sindical de la sección 36 del sector salud Beatriz Vélez Núñez, de cualquier atentado que pueda sufrir ella, su familia y patrimonio.

La propuesta de solicitar que se aplique una auditoria a la gestión de Vélez Núñez por parte de la diputada morenista Domínguez Serna, se deriva de los constantes reclamos que han venido realizando los propios trabajadores del sector salud, quienes han manifiestan su preocupación por que no les han pagado ni lo que les quita el gobierno del estado como trabajadores cada quincena, como tampoco lo que el propio gobierno debe aportar de manera tripartita.

“Es muy lamentable que, en estos tiempos tan complicados por la pandemia, el sector salud se encuentre tan vulnerable y que ni para cubrebocas tenga, así como también es muy preocupante que el personal tengo que exponer su vida por la falta de equipo”, señaló la legisladora.

La semana pasada, la diputada local Yoloczin Domínguez Serna, fue abordada por un nutrido grupo de trabajadores del sector salud, quienes le manifestaron su preocupación por que a un mes de que cambie la administración estatal, no se les cubierto el pago que les corresponde por concepto del Fondo de Ahorro Capitalizable, debido a que el gobierno ha dicho que no tiene dinero y el sindicato ni siquiera les ha cubierto lo que han aportado como trabajadores cada quincena.

Derivado de esa denuncia que hicieran los propios trabajadores del sector salud, la legisladora decidió presentar el exhorto tanto al ejecutivo estatal para que cumpla con el pago que le corresponde, así como a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), para que revise el manejo de unos 96 millones de pesos que corresponden a las aportaciones que han realizado de manera directa los propios empleados del sector salud.

“Quiero denunciar ante el pleno que recibí una llamada telefónica de la dirigente sindical, donde me amenazo y me exigió que no se subiera el exhorto o de lo contrario lo lamentaría mucho. Desde aquí le digo que voy a proceder ante cualquier amenaza que ponga en riesgo mi vida o la de mis familiares, por lo que acudiré ante las estancias correspondientes”, puntualizó la legisladora.

Cabe señalar que, de manera extraña y hasta sospechosa, las bancadas del PRI, PRD y PAN en el Congreso local se opusieron rotundamente a este exhorto sin presentar alguna justificación válida para ello, por lo que solo la bancada de Morena si voto a favor de este resolutivo.