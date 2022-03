Un gran equipo multidisciplinario del Congreso y otras instituciones desarrollan con éxito la fase de Preconsulta a los pueblos indígenas y afromexicanos

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 17 de marzo 2022.- Un equipo multidisciplinario conformado por más de 1600 personas, entre diputadas y diputados, asesores, personal técnico legislativo y especialistas de instancias de Gobierno y organismos autónomos se encuentra desplegado a lo largo y ancho del estado desarrollando la primera etapa de acercamiento y diálogo con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Como parte de este ejercicio encaminado a la Consulta mandatada por la Suprema Corte de la Nación (SCJN), se da a conocer a alrededor de un millón de personas autoadscritas como indígenas y afrodescendientes su derecho constitucional a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, sobre las normas legislativas que podrían afectar sus derechos, forma de vida y su territorio.

En conferencia de prensa realizada este jueves al interior del Recinto Legislativo, los diputados presidente, secretario y vocal de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, Héctor Apreza Patrón y Raymundo García Gutiérrez, junto a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Flor Añorve Ocampo, informaron a detalle sobre la intensa labor que el Poder Legislativo desarrolla en coordinación con el Ejecutivo, organismos autónomos y ayuntamientos, como parte del cumplimiento a las resoluciones de la SCJN relativas a las acciones de inconstitucionalidad 78/2018 y 81/2018 en materia de seguridad y reconocimiento de derechos de los pueblos originarios.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel detalló que el proceso de Consulta consiste de cinco etapas: la primera es la entrega de una invitación a las comunidades, cuyos habitantes, a través de su respectiva asamblea, decidirán si son o no consultadas, y si están de acuerdo o no con los lineamientos, misma que termina el próximo domingo.

Añadió que la segunda etapa es informativa, que consiste en difundir información respecto a los artículos y leyes que se pretenden reformar; la tercera es la deliberativa, momento en que las comunidades deciden qué desean quitar, poner, cambiar o agregar a dichas reformas; la cuarta es el diálogo con las autoridades, para conocer los acuerdos a que arribaron, y la quinta cuando el Congreso informa a la comunidad los resultados de la Consulta.

Precisó que hay más de mil 643 personas desplegadas en las comunidades de los 81 municipios del estado, quienes mediante un sistema digitalizado aportan al Congreso la información y evidencias generadas en esta primera etapa de invitación.

Con estos datos, dijo, se puede afirmar que el trabajo va avanzando muy bien y con una amplia participación de las comunidades.

“Podemos asegurar que no quedará comunidad que no sea invitada a participar; no habrá personas originarias de pueblos indígenas o afromexicanos a los que se le impida su derecho a alzar la voz y opinar en el proceso”, remarcó.

Finalizó diciendo que como Congreso “estamos comprometidos a cumplir a cabalidad y sin simulación lo que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sentar un buen precedente para el estado y el país”.

En su oportunidad, el diputado secretario de la Junta, Héctor Apreza Patrón, expuso que de acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional Electoral y la propia Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del estado, existen en Guerrero alrededor de 4,500 comunidades indígenas y afromexicanas distribuidas en 59 municipios.

En ese sentido, recalcó que es una obligación del Congreso local promover una amplia participación de los pueblos indígenas y afromexicanos para que puedan emitir sus opiniones respecto del marco normativo que habrá de ser adecuado.

Destacó que entre las y los legisladores hay una coincidencia en la ruta del Congreso, y es que a partir de este momento ninguna ley de impacto social podrá ser creada o reformada si no se escucha la opinión ciudadana.

“Esto marca un antes y un después para el Poder Legislativo de Guerrero”, apuntó.

Por su parte, el diputado Raymundo García Gutiérrez, en su calidad de vocal de la Jucopo, confirmó que la primera etapa va avanzando con éxito, aclarando que en el proceso no sólo se toma en cuenta a indígenas y afromexicanos en sus lugares de origen, sino también a los que residen en ciudades como Acapulco y Chilpancingo, por mencionar algunas.

Agregó que en la invitación a la Consulta extendida por las y los diputados de la Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, se pide a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos asentados en los diferentes municipios de Guerrero que se organicen para que, en asamblea y conforme a sus usos y costumbres, sean debidamente informados sobre su derecho constitucional a ser consultados, y tras ello acuerden la forma en que participarán y tomarán sus decisiones.

Por último, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Flor Añorve Ocampo, recordó que en sesión permanente se aprobó un Protocolo que marcó la pauta de cómo se iniciaría el trabajo de Consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, mismo que fue ratificado en sesión del Pleno del Congreso.

Añadió que en las últimas semanas se han realizado diversas capacitaciones a todo el equipo técnico del Congreso y a los asesores de las y los diputados, impartidas por personal capacitado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de la Mujer.

Enfatizó que, en materia de igualdad sustantiva, se busca garantizar una amplia participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en este proceso de consulta, que reafirme sus derechos y los de sus familias.

“Nos quedan 21 días para cumplir con este mandato, tiempo suficiente porque hemos logrado grandes avances gracias al intenso trabajo de planeación y capacitación realizado durante muchos meses. Sin duda que daremos cumplimiento al mandato de la SCJN de manera exitosa y con resultados certeros”, concluyó.