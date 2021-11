Reforzar acciones contra la inseguridad y combate a la violencia, plantea diputado Jacko Badillo

Anuncio

Acapulco Gro; a 08 de noviembre del 2021.- Ante el incremento de los índices de violencia en los últimos días en Acapulco, agudizados con el atentado al domicilio de la diputada local Estrella de la Paz Bernal, el diputado Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla planteó la urgencia de reforzar acciones para combatir la inseguridad.

Badillo Escamilla expresó una enérgica condena tanto por el ataque a balazos sufrido la noche de este domingo en el domicilio de su compañera legisladora, como por los demás hechos delictivos en donde incluso ciudadanos han perdido la vida a manos de la delincuencia.

El acapulqueño, representante del Distrito 9 local, demandó que en ninguno de los actos de violencia prevalezca la impunidad, por lo que exigió a la autoridad responsable agilice las investigaciones para dar con los causantes de tales hechos y reciban el castigo que merecen.

Destacó que en el caso de la diputada Estrella de la Paz, cuya fachada de su domicilio particular en este puerto fue atacada a balazos, afortunadamente no hubo afectación a la integridad física de ella ni de sus familiares; no obstante consideró que deben otorgarse medidas cautelares en tanto se realizan las investigaciones y se deslindan responsabilidades.

Finalmente, Jacko Badillo expresó su solidaridad y respaldo a su compañera de Legislatura y de bancada, ya que ambos pertenecen al grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado.