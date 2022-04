Por mayoría, es designado magistrado el abogado Ricardo Salinas Sandoval

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 06 de abril de 2022.- El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó por mayoría este miércoles, el dictamen por el que se ratifica el nombramiento de Ricardo Salinas Sandoval como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

Dio lectura al documento la diputada perredista Elzy Camacho Pineda como integrante de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

En el dictamen se establece que Salinas Sandoval reúne los requisitos a que hacen referencia los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 96 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,

Refiere el dictamen, que el nuevo magistrado es licenciado en Derecho, goza de buena reputación; no tiene antecedentes penales; no se encuentra inhabilitado para el desempeño de cargos públicos; ni se han emitido en su contra recomendaciones de los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos y radica desde hace más de cinco años en la ciudad de Acapulco.

Asimismo, se acredita que no es Ministro de algún culto religioso, no ha sido Secretario de Despacho del Ejecutivo, o Titular de alguna Dependencia, Entidad u Organismo de la Administración Pública Estatal o Municipal, Fiscal General o Diputado local.

El magistrado Salinas Sandoval ha prestado sus servicios con honorabilidad y competencia en el Poder Judicial desde el 18 de febrero de 1985, donde se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia, Juez de Primera Instancia en Materia Penal en los Distritos Judiciales de Cuauhtémoc, Hidalgo en tres ocasiones, Azueta, Mina en dos ocasiones, Galeana y Tabares; y, Juez Consejero de la Judicatura en dos periodos.