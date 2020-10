No permitirá Arturo López Sugía que Adela Román Ocampo le dé el tiro de gracia a los acapulqueños

Chilpancingo Gro; a 19 de octubre del 2020.- Arturo López Sugía, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso de Guerrero dijo que en el Poder Legislativo no se permitirá que el gobierno de Adela Román Ocampo incremente impuestos o traslade a los acapulqueños el costo de tener que dejar de cobrar derechos inconstitucionales que es su obligación compensar con medidas de austeridad y generando economías en el Ayuntamiento.

“No vamos a permitir que se dé el tiro de gracia a la economía de los acapulqueños ya bastante afectada por estos meses de pandemia, para 2021 lo que se debe buscar es una recuperación en la economía familiar, no que el pueblo absorba las pérdidas de las arcas municipales por los derechos inconstitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dejar de cobrar a la alcaldesa Adela Román Ocampo”, expresó.

El diputado dijo que existe una comunicación “confusa y errática” de parte del Ayuntamiento de Acapulco como si se buscara confundir al respecto.

“Nos dicen que al bajar la tasa al millar a 3.9 y subir la base gravable entre 70 y 80 por ciento se compensa la pérdida de 80 millones de pesos en derechos que el Ayuntamiento ya no podrá cobrar por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como son Pro Educación, Pro Caminos, etcétera”.

El caso, añadió, es que según el Ayuntamiento en este “sube y baja interno” el dinero que se deja de cobrar aparece sin haberle tenido que cobrar más dinero a nadie, como si los derechos que ya no va a cobrar jamás hubieran existido”.

Dijo que entonces, si no hay un aumento, lo que existe es una simulación de que se cumple con lo dictado por la Corte.

“Y al final resulta que le quitan al ciudadano el beneficio de pagar menos porque de cualquier manera Castastro le cobrará el equivalente a los derechos supuestamente retirados por inconstitucionales”.

Señaló que el Ayuntamiento no está dispuesto a que los acapulqueños reciban, en medio de las pérdidas económicas y de empleo tan fuertes que han tenido que padecer en estos meses de pandemia, un ahorro en el pago de sus contribuciones que mucho les ayudaría, es decir, que el gobierno municipal es incapaz de resolver el retiro de estos derechos inconstitucionales y quiere trasladar al pueblo el costo de la decisión de los magistrados como si la gente estuviera en condiciones de hacerlo.

López Sugía anticipó que “no vamos a permitir que se dé el tiro de gracia a los acapulqueños con un incremento de impuestos como si recibieran a cambio servicios públicos de primera, a un pueblo que se tiene sin agua, con calles inseguras, llenas de baches, que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia o que incluso ha perdido su empleo no se le puede exigir que pague más por tan poca reciprocidad, ni se le puede pedir que absorba las pérdidas del municipio.

“No vamos a permitir que se dé el tiro de gracia a los acapulqueños, ni aumentándoles el predial ni simulando con un sube y baja aritmético que ya no se les van a cobrar derechos cuando es un hecho que se los están trasladando a los ciudadanos como es el caso del Pro Educación y Pro caminos, que como ya no los deja la corte cobrarlos porque son inconstitucionales, lo más cómodo es hacer todo este movimiento de porcentajes y cifras para que el contribuyente de ninguna manera pague menos y el Ayuntamiento no tenga que adoptar medidas de austeridad ni prescindir los altos funcionarios de ninguna comodidad”.

Subrayó finalmente que ahorita “los ciudadanos no están para pagar más, pero si para que se les cobre menos. Es más, es inhumano que el gobierno de Adela Román no quiera que se beneficien y pretenda seguirles cobrando esos derechos sin que aparezcan en el recibo cuando sabe que hay crisis económica por la pandemia, cuando sabe que miles han perdido sus trabajos, es insensible pretender que los acapulqueños absorban las pérdidas porque a las autoridades municipales no les da la gana generar economías. No lo vamos a permitir”.