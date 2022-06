Masedonio Mendoza vota contra dictamen con el que el Congreso aceptó parcialmente las observaciones a reformas de la Ley 701

Anuncio

Chilpancingo, Gro. 29 de junio de 2022.- El diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, votó en contra del dictamen con el que el Congreso aceptó de manera parcial las observaciones que hizo la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, al decreto con el que se reformó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por no darle reconocimiento a la Policía Comunitaria.

Durante el periodo extraordinario de sesiones que celebró este miércoles el Congreso local, el legislador expuso que no respaldaría el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Asuntos Indígenas (de la que forma parte como vocal) porque no se realizó una valoración de fondo.

“Decía entonces, la forma es fondo y justamente es el fondo el que no se tocó en esta dictaminación, por lo tanto el reconocimiento de la justicia a los hermanos que participan como policías comunitarios sigue durmiendo el sueño de algunos injustos y ante esto yo seguiré al pendiente”, expuso.

Recordó que desde que asumió como diputado ha mantenido una postura firme y vertical en apoyo a la Policía Comunitaria, por surgir de una lucha legítima e histórica de los pueblos indígenas.

La gobernadora señaló inconsistencias importantes en la estructura del decreto 183 aprobado el pasado 24 de mayo por el Poder Legislativo, al considerar que éste se basó en otro decreto de 2018 que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que envió las observaciones correspondientes al Congreso.

Recientemente el legislador morenista había solicitado a las Comisiones Unidas que en la elaboración del dictamen de respuesta se salvaguardara el derecho de los pueblos indígenas a ejercer justicia por usos y costumbres y se reconociera legalmente a la Policía Comunitaria, lo cual no ocurrió.

Tras la sesión de hoy, Mendoza Basurto realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para ampliar su postura en torno al dictamen que fue aprobado por mayoría de votos del pleno.

“Yo no estuve de acuerdo, no firmé el dictamen porque teníamos la oportunidad de corregir algunos temas. Ya lo planteaba: que se estableciera el reconocimiento de la justicia indígena, el tema de la figura de la Policía Comunitaria, que se reconociera en el dictamen, pero no fue así. Lo que se puso en el dictamen es que se aceptaba de manera parcial lo que había dicho la gobernadora”.

Finalmente, aseguró que el Congreso sigue en deuda con los pueblos indígenas del estado, “y ahora no queda otra cosa más que seguir organizándonos y seguir exigiendo el respeto y cumplimiento a nuestros derechos”.

El dictamen también fue votado en contra por el diputado Jacinto González Varona y la legisladora, Beatriz Mojica Morga, ambos de Morena.