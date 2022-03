“Está llevando a lo político un tema que es jurídico”, responde Masedonio Mendoza a declaraciones despectivas de López Betancourt

Precisó que con su propuesta no se está juzgando ni acusando a López Betancourt, pues se está respetando su presunción de inocencia.

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 10 de marzo de 2022. – El diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, aseguró que el doctor y académico de la UNAM, Eduardo López Betancourt, vinculado a proceso por hostigamiento sexual agravado contra una estudiante, está llevando al terreno político un asunto que es “estrictamente judicial” .

Esto luego de que López Betancourt se expresara de manera peyorativa, clasista y discriminatoria hacia el diputado por haber presentado una propuesta en la Mesa Directiva del Congreso con la que plantea retirarle provisionalmente la presea Sentimientos de la Nación, que le fue concedida en septiembre del año pasado por el Poder Legislativo.

“Yo creo que están queriendo llevar al terreno político algo que es un asunto judicial y además hay que recordar, el tema de la presea es a convocatoria del Congreso del estado y es facultad del Congreso del estado revisar la viabilidad o las personas a quienes se entrega esa presea, un reconocimiento a la rectitud, a la honestidad de quien se destaque en lo nacional o en lo extranjero”, expuso.

Mendoza Basurto, en entrevista radiofónica reiteró que los diputados y diputadas tienen la facultad constitucional para revisar cada una de sus acciones a fin de mejorar a la institución.

“Como siempre, las leyes, los reglamentos son perfectibles y los diputados tienen esa facultad. No estamos haciendo nada más que pidiéndole al Congreso del estado y ya presentamos este punto de acuerdo a la Mesa Directiva, estamos pidiendo que se le retire de manera provisional en tanto se resuelve su situación jurídica, y eso le corresponde a la Fiscalía General de la República”.

Precisó que con su propuesta no se está juzgando ni acusando a López Betancourt, pues se está respetando su presunción de inocencia, pero insistió en que por la importancia social de la presea, es necesario analizar si la mantiene o no.

-¿Ha tratado hacer leña de árbol caído?- se le cuestionó al diputado.

-De ninguna manera, nosotros estamos haciendo nuestra tarea de estar vigilando y ver qué se tiene que hacer en estos casos, me parece que también las diputadas van a presentar o van a hacer algo al respecto.

Sobre los señalamientos de que logró su diputación gracias al “arrastre” de Félix Salgado Macedonio, quien buscaba la gubernatura, Mendoza Basurto recordó que su trayectoria dentro del partido inició antes de que se sumara el senador con licencia a Morena.

“Yo desde 2009 estoy colaborando en este movimiento, en 2012 fui representante de nuestro proyecto en el quinto distrito federal electoral, 2012-2015 fui parte del primer Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero y en 2015 el primer candidato a diputado local, cuando nadie se atrevía a ser candidato, no me pueden contar la historia porque yo me la sé”.