Diputada Morenista presentara reforma a la ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información en Guerrero

Chilpancingo Gro; a 21 de septiembre del 2021.- Luego de dar a conocer que algunos sujetos obligados, son omisos en sus declaraciones ante sus agremiados, la diputada local de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, propuso, la reforma a la ley 207, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Guerrero.

Yoloczin Domínguez, se refirió al tema, que recientemente fue comentado en la máxima tribuna del estado, donde hay, entes gubernamentales, que hacen caso omiso a su responsabilidad de transparentar los recurso que manejan, aun, cuando dicha ley los obliga, hacer públicas sus finanzas al menos de manera trimestral.

Dicha propuesta que ya se encuentra en elaboración, pretende hacer más duras las sanciones, para así, aplicar la ley, en los casos donde se niegan estos entes, hacer públicos los recursos que manejan.

Tenemos ejemplos claros, en la materia, los ayuntamientos, son claros ejemplos donde en algunas ocasiones, quienes deben hacer claro los recursos que manejan, estos, los ayuntamientos, se vuelven omisos, pero no se sanciona, lo que los convierte en sujetos no activos de dicha declaración, siendo a creedores a diferentes argumentos legales, que muchas veces no se aplica.

La ley es clara y precisa, se deben aplicar sanciones administrativas y económicas, por ello, la ley actual, es débil en algunos casos, favoreciendo en algunos momentos, la aplicación por las omisiones, así mismo, se pretende hacer un poco más duras están sanciones, que bien podrían a incrementar los costos o salvo en caso de suma gravedad, sanciones penales.

Por último, la congresista Guerrerense, dijo, que se trabaja ya en la elaboración ante el pleno de dicha ley, y será en la siguiente sesión, cuando ya elaborada se suba a tribuna y se discuta en el pleno, con las diferentes fracciones de los diputados, que integran la 63 legislatura de Guerrero.