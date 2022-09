Designan diputadas y diputados a nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 12 de septiembre 2022.- El Pleno del Congreso del Estado designó y tomó protesta a Marco César Paris Peralta Hidalgo como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para un periodo de siete años a partir de esta fecha.

En el dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política se expone que para integrar la terna se realizó una revisión precisa e individual de los expedientes, planes de trabajo, requisitos y conocimientos en la materia de control y fiscalización de los recursos públicos, las calidades, cualidades y condiciones exigidas por la Ley, así como la experiencia de todos y cada uno de los aspirantes a dicha encomienda.

Asimismo, que el procedimiento de selección se realizó en apego y cumplimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, además de la convocatoria emitida por el Poder Legislativo.

Por lo anterior, y con base al análisis antes mencionado, las y los diputados Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Raymundo García Gutiérrez, Manuel Quiñónez Cortés, Leticia Mosso Hernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, presidenta, secretario y vocales respectivamente de la Jucopo, determinaron que la terna quedara integrada por la y los profesionistas Carmen Lorena Salgado Guerrero, Marco César Paris Peralta Hidalgo y Florencio Leguizamo Herrera, para de entre ellos nombrar al titular de la Auditoría Superior del Estado, órgano técnico auxiliar del Poder Legislativo en cuanto a control y fiscalización de los recursos públicos.

De dicha terna, las y los diputados integrantes de la LXIII Legislatura, mediante votación nominal, favorecieron por mayoría calificada a Marco César Paris Peralta Hidalgo, por cumplir con los requisitos para ostentar dicho cargo.

El recién nombrado auditor superior es ciudadano mexicano por nacimiento, originario de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, y cuenta con la licenciatura en Economía, con título y cédula profesional expedidos en enero de 1995.

En lo que respecta a su experiencia laboral, cuenta con cinco años de servicio en el control y fiscalización de los recursos públicos, con base a los cargos desempeñados en la iniciativa pública y privada, además de cursos, diplomados, talleres y conferencias en materia de fiscalización.

En el sector público se ha desempeñado como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Chilpancingo del 01 de diciembre de 1996 al 15 de septiembre de 1998; fue director administrativo de los Servicios Estatales de Salud del 9 de abril al 18 de octubre de 1999; subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del 19 de octubre de 1999 al 17 de agosto del 2000; contralor interno de la Secretaría de Educación Guerrero del 18 de agosto del 2000 al 30 de enero del 2005; director administrativo financiero del Fideicomiso “Fondo Nacional de Fomento Ejidal” del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2007, entre otros.

Por cuanto al ámbito gremial, fue presidente del Colegio Estatal de Economistas Guerrerenses, A. C. de 1998 al 2000; vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, A. C. del 2000 al 2002, y presidente de la Red Estatal de Profesionistas del Estado de Guerrero, A. C. desde el 2004 a la fecha.