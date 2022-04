Demandan diputadas un trabajo coordinado de los gobiernos para erradicar los feminicidios

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 21 de abril 2022.- Diputadas de la LXIII Legislatura de Guerrero se pronunciaron para que los tres órdenes de Gobierno trabajen de manera conjunta y coordinada en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo que erradiquen los feminicidios y cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

La problemática fue llevada a tribuna por la diputada Susana Paola Juárez Gómez (PRD), recalcando la urgencia de encontrar una solución, ya que en el 2021 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó 18 feminicidios en Guerrero y se catalogaron 119 homicidios dolosos contra mujeres de enero a diciembre del mismo año.

Estas cifras, apuntó, colocan a Guerrero entre los once estados de la república cuya tasa de asesinatos contra mujeres (6%) supera la media nacional, que es de 4.17. En ese sentido, expuso que éste es un tema que debe ser atendido con responsabilidad y de manera conjunta por las instituciones.

La legisladora cuestionó a la Secretaría de la Mujer de la entidad por no reconocer públicamente el problema y, en consecuencia, no implementa acciones para su atención; mientras que la Fiscalía General del Estado niega los hechos con la ausencia de información en su página oficial, lo que invisibiliza los casos de feminicidio y no permite la oportuna toma de decisiones para hacer frente a la inseguridad que viven las mujeres.

Subió a tribuna para abordar el tema la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena), remarcando que la violencia contra las mujeres es una problemática que requiere de una coordinación constante entre los tres niveles de gobierno, así como una continua promoción de los derechos de las niñas y mujeres, que les propicie un ambiente libre de agresiones.

Indicó que debe ser prioridad del Congreso local legislar para atender esta problemática, y refirió que los graves casos de violencia criminal obligan a la LXIII Legislatura a alzar la voz y asumir su responsabilidad directa con los derechos de las mujeres, pasando del dicho al hecho para garantizarles justicia.

Por último, la diputada Jessica Ivette Alejo Rayo (Morena) lamentó que la violencia contra las mujeres en Guerrero se haya incrementado en los últimos años, en específico los feminicidios.

“Este es un problema grave y lamentable que requiere atenderse sin simulaciones, dejando de lado los colores partidistas, estableciendo estrategias de coordinación entre todos los niveles y poderes del estado y el país, que garanticen protección a las niñas, adolescentes y adultas”, finalizó.